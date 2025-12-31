حضور ۶۸ کشور در مسابقه کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی مدیر مرکز هنرهای تجسمی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت از پایان مرحله داوری سومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» خبر داد و این رویداد را نمونه‌ای موفق از هم‌صدایی هنرمندان جهان در نقد نظام سلطه دانست.

صمدی با بیان اینکه این مسابقه به مرحله پایانی خود رسیده است، اظهار کرد: داوری نهایی آثار روز گذشته با دقت کامل انجام شد و حضور فعال هنرمندان از ۶۸ کشور جهان، نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی و تنوع دیدگاه‌ها در این رویداد هنری است. در مجموع بیش از ۲۵۰۰ اثر از سوی هنرمندان داخلی و خارجی به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که تمامی آثار با حوصله و دقت مورد بررسی قرار گرفتند و روند ارزیابی اکنون به‌طور کامل به پایان رسیده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایشگاه آثار منتخب به همراه مراسم اهدای جوایز، از ابتدای بهمن برگزار خواهد شد و با برپایی این نمایشگاه، مسابقه «ترامپیسم» به‌صورت رسمی وارد مرحله جمع‌بندی نهایی می‌شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری محتوایی این مسابقه گفت: «ترامپیسم» از ابتدا با رویکرد نقد یک پدیده سیاسی اجتماعی شکل گرفت؛ پدیده‌ای که محدود به یک فرد یا یک دوره خاص نیست، بلکه نماد نوعی تفکر و رویکرد در سیاست معاصر جهان به شمار می‌رود. در این رویداد، هنرمندان تلاش کردند با زبان جهانی و تأثیرگذار طنز ترسیمی، مفاهیمی همچون سلطه‌گری، استعمار نو، تهدید، رسانه‌محوری افراطی، خشونت کلامی، تحریف واقعیت و تأثیر این رفتارها بر افکار عمومی جهان را به تصویر بکشند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت در پایان عنوان کرد: استقبال گسترده هنرمندان از کشورهای مختلف نشان داد که موضوع «ترامپیسم» تنها به یک چهره سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده که جوامع مختلف با پیامدهای آن مواجه‌اند. این تجربه بار دیگر ثابت کرد که کارتون و کاریکاتور، با وجود سادگی ظاهری، همچنان ابزاری مؤثر برای نقد قدرت، آگاهی‌بخشی و ایجاد گفتگوی بین‌المللی درباره نظام سلطه در جهان معاصر است.