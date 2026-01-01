به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صمدی، از پایان داوری نهایی سومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» با مشارکت هنرمندانی از ۶۸ کشور جهان خبر داد.

صمدی با اشاره به اتمام مرحله نهایی داوری این رویداد هنری گفت: داوری نهایی آثار روز گذشته با دقت کامل انجام شد و حضور فعال هنرمندان از ۶۸ کشور، نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی و تنوع دیدگاه‌ها در این مسابقه بین‌المللی است.

وی افزود: در مجموع بیش از ۲۵۰۰ اثر از سوی هنرمندان داخلی و خارجی به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که تمامی آثار با حوصله و دقت بررسی و فرآیند ارزیابی آن‌ها به‌طور کامل به پایان رسید.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی سازمان هنری دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نمایشگاه آثار منتخب به همراه مراسم اهدای جوایز از ابتدای بهمن‌ماه برگزار می‌شود و با برپایی این نمایشگاه، سومین دوره مسابقه «ترامپیسم» به‌صورت رسمی وارد مرحله جمع‌بندی نهایی خواهد شد.

صمدی با اشاره به رویکرد محتوایی این مسابقه اظهار کرد: «ترامپیسم» از ابتدا با هدف نقد یک پدیده سیاسی اجتماعی شکل گرفت؛ پدیده‌ای که محدود به یک فرد یا یک مقطع زمانی نیست، بلکه نماد نوعی تفکر و رویکرد در سیاست معاصر جهان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هنرمندان حاضر در این رویداد تلاش کردند با زبان جهانی و اثرگذار کارتون و کاریکاتور، مفاهیمی همچون سلطه‌گری، استعمار نو، تهدید، رسانه‌محوری افراطی، خشونت کلامی، تحریف واقعیت و تأثیر این رفتارها بر افکار عمومی جهان را به تصویر بکشند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی سازمان هنری دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: استقبال گسترده هنرمندان از کشورهای مختلف نشان داد که موضوع «ترامپیسم» به یک دغدغه جهانی تبدیل شده و محدود به یک چهره سیاسی خاص نیست.

صمدی در پایان تأکید کرد: این رویداد بار دیگر نشان داد که کارتون و کاریکاتور، با وجود سادگی ظاهری، همچنان ابزاری مؤثر برای نقد قدرت، آگاهی‌بخشی و ایجاد گفت‌وگوی بین‌المللی درباره نظام سلطه در جهان معاصر به شمار می‌رود.