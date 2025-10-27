به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» از سوی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت به منظور تبیین اهداف، سیاست‌ها و آخرین وضعیت برگزاری این رویداد، دوشنبه ۵ آبان با حضور سید محمد نادری رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و مقاومت و رئیس شورای سیاستگذاری رویداد، سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر مسابقه و هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست، عباس قاضی زاهدی دبیر اجرایی مسابقه و محمد صمدی مدیر مرکز هنرهای تجسمی دفاع مقدس برگزار شد.

هَجو ترامپ یک ضرورت است

سیدمحمد یاشار نادری رئیس بنیاد فرهنگی «روایت فتح» در ابتدا بیان کرد: در نشست خبری جشنواره مقاومت خبر دادیم که مسابقه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» را در دستور کار داریم و الان در آستانه برگزاری آن هستیم.

وی در ادامه به تبیین شخصیت رئیس جمهور آمریکا و موضوعات رویداد پرداخت و گفت: منطق ترامپیسم می‌گوید هر چه منجر به منفعت آمریکا باشد، ارجحیت دارد. روابط بین‌الملل با منطق قدرت تعیین می‌شود و هر چه زور بیشتر، سلطه بیشتر خواهد بود. طرفداری بی‌قید از جنایات رژیم صهیونیستی و قانون‌گریزی از ویژگی‌های شخصیتی این رئیس‌جمهور است به همین دلیل، «خروج از پیمان‌های جهانی» را به عنوان یکی از موضوعات بخش کارتون مسابقه در نظر گرفتیم. خروج از پیمان جهانی و بین‌المللی مثل پاریس، یونسکو یا برجام، در واقع جزو شاخص‌های اندازه‌گیری قانون‌گریزی شخصیت رئیس‌جمهور آمریکاست. مداخله‌جویی و تهدید ملت‌ها از کره شمالی تا ونزوئلا، از پاکستان تا عراق، از یمن تا لبنان و ... با برپا کردن جنگ اقتصادی و رسانه‌ای؛ موضوعاتی است که هنرمندان می‌توانند به آنها بپردازند.

نادری عنوان کرد: ترامپ هر جایی که به وسیله جنگ سخت و به وسیله سلاح و موشک، توانایی تهاجم لازم را نداشته باشد، از جنگ اقتصادی و تحریم استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دروغ، تحریف و سانسور در منطق ترامپیسم ابزاری در خدمت سلطه است، تصریح کرد: در این گفتمان، نژاد، ملیت، رسانه و حتی هنر، ابزار اعمال قدرت هستند. مسابقه «ترامپیسم» تنها نقد یک شخص یا یک دوره ریاست‌جمهوری نیست، بلکه مواجهه با حقیقت ساختار استکبار جهانی است.

رئیس شورای سیاستگذاری مسابقه کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» گفت: اگر جمهوری اسلامی و ملت‌های منطقه سال‌ها برای افشای ماهیت واقعی آمریکا تلاش کردند، اکنون رفتارهای خود آمریکا بهترین سند افشاگر این چهره است. ترامپ بی‌واسطه‌ترین تجسم خودبزرگ‌بینی، قانون‌گریزی و دروغ سازمان‌یافته در ساختار قدرت آمریکاست.

وی با اشاره به کارکرد کارتون در جهان، کارتون و کاریکاتور را دارای زبانی جهانی و تاثیرگذار دانست که در برابر ظلم و حقیقت‌گریزی سکوت نمی‌کند.

نادری یادآور شد: امروز وظیفه هنرمندان حقیقت‌جو این است که از زبان هنر برای افشای زشتی‌ها، دروغ‌ها و ساختار خشونت‌آفرین قدرت بهره بگیرند. «نقد ترامپ» تنها نقد یک فرد نیست، بلکه نقد یک جهان‌بینی است؛ جهان‌بینی قدرت‌طلبی، نژادپرستی، فریب و سلطه.

نادری در ادامه از رسانه‌های آزاد و حق‌طلب دعوت به همکاری و بیان کرد: رسانه‌ها و هنرمندان جبهه مقاومت، پرچم‌داران روایت حقیقت هستند. امیدواریم از ظرفیت این رویداد برای تقویت جریان روشنگری و مقابله با تبلیغات فریبنده استکبار جهانی بهره برده شود.

رویکرد ما در همه موارد انقلابی است و در بیان اهداف‌مان لکنت نداریم

رئیس شورای سیاستگذاری مسابقه «ترامپیسم» در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد انقلابی در مسابقه «ترامپیسم» و اینکه آیا این رویکرد منافاتی با رویکرد بین‌المللی ایران دارد یا خیر، گفت: رویکرد ما در حوزه‌های مختلف، انقلابی است و هنرمندان در انتخاب مواضع انقلابی ملاحظاتی نخواهند داشت البته ما با حوزه امنیت بین‌الملل هماهنگ هستیم اما در بیان اهداف‌مان، دچار لکنت نیستیم و امروز مسأله ترامپ، موضوعی مبتلا به است که نیاز به روشنگری دارد. بنابراین ما رویکرد انقلابی خودمان را دنبال می‌کنیم و اگر ملاحظاتی باشد حتماً لحاظ خواهد شد.

مسابقه کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» پیرو سخنان رهبری شکل گرفت

در ادامه سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر مسابقه کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» در سخنانی درباره این مسابقه توضیح داد: دوره اول این مسابقه را سال ۱۳۹۶ و دوره دوم آن را سال ۱۳۹۸ برگزار کردیم اما اینکه چطور شد آن را برگزار کردیم به سخنان رهبر انقلاب برمی‌گردد؛ زمانی بود که رهبر معظم انقلاب درباره ترامپ نکاتی دقیق را فرمودند و تعبیر خوبی را نیز سردار دل‌ها درباره ترامپ داشتند، ما هم این مسابقه را ترتیب دادیم و اتفاقاً شروع ریاست جمهوری ترامپ با اولین مسابقه ما توام شد. همچنین هنرمندان سرشناسی در این مسابقه شرکت می‌کنند که نیازی به جوایز آن ندارند اما هر دوره در آن شرکت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: واکنش رسانه‌های غربی و به‌ویژه نشریات صهیونیستی به دوره دوم مسابقه بسیار گسترده بود و مقالات متعددی درباره آن منتشر شد. این موضوع نشان می‌دهد زبان کارتون و کاریکاتور تا چه اندازه توانایی اثرگذاری و ایجاد موج رسانه‌ای دارد. اگر واژه «Cartoon Contest Trumpism» را جستجو کنید، حجم گسترده بازتاب‌ها و تحلیل‌ها قابل مشاهده است.

شجاعی طباطبایی با اشاره به مشارکت بین‌المللی این مسابقه بیان کرد: در سال ۹۶ هنرمندانی از ۷۵ کشور و در سال ۹۸ هنرمندانی از ۷۹ کشور در این رویداد حضور داشتند. پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد به‌طور چشمگیری بیشتر شود؛ زیرا همان‌گونه که محمد نادری نیز اشاره کرد، چهره واقعی دولت آمریکا امروز بیش از هر زمان رسوا شده و نفرت عمومی نسبت به سیاست‌های آن در جهان افزایش یافته است.

محورهای اصلی مسابقه تشریح شد

وی با یادی از زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی که یکی از داوران دوره اول مسابقه بود، با ارائه آماری از مخاطبان این رویداد، عنوان کرد: کاتالوگ‌های ۲ دوره گذشته مجموعاً بیش از ۱۶۸ هزار بار و گالری آنلاین دوره دوم بیش از ۳۵۴ هزار بار دیده شده است؛ آمارهایی که نشان‌دهنده بازتاب وسیع این حرکت فرهنگی است.

این هنرمند کاریکاتوریست که سابقه دبیری چندین مسابقه ضدصهیونیستی و ضد استکباری را دارد، در بیان مضامین دوره سوم مسابقه گفت: نقش ترامپ در حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی علیه ایران، خروج از برجام، اعمال تحریم‌های گسترده، نگاه نژادپرستانه، سیاست جداسازی خانواده‌های مهاجر و خروج از توافق‌های زیست‌محیطی از جمله محورهای اصلی آثار این دوره است. همه این موارد چهره‌ای آشکار و غیرقابل انکار از سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا را پیش روی افکار عمومی جهان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه تا ۲۲ آذر مهلت ارسال آثار دارند، درباره جوایز این مسابقه توضیح داد: جوایز در مجموع ۶ هزار یورو و ۲۴۰ میلیون تومان برای هنرمندان داخلی است. در هر بخش کاریکاتور و کارتون، جوایز اول و دوم و سوم شامل ۱۲۰۰ و ۱۰۰۰ و ۸۰۰ یورو در نظر گرفته شده است. همچنین، لیست شرکت‌کنندگان هر روز در سایت ایران کارتون به‌روز می‌شود.

شجاعی طباطبایی در پایان همچنین خطاب به سیدمحمد نادری گفت: به نظر من به دلیل اتفاقات جدیدی که به حضور ترامپ برمی‌گردد و ممکن است در لحظه اتفاق جدیدی رخ دهد، جایزه‌ای ویژه نیز برای این منظور در نظر گرفته شود.