۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

هشدار باد شدید و بارش برف در اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از وزش بادهای شدید و تداوم آن تا پنج‌شنبه خبر داد و گفت: از جمعه بارش باران در شمال و برف در مرکز و جنوب استان همراه با کاهش محسوس دما پیش بینی می شود.

مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، وزش بادهای جنوبی با سرعت زیاد تا بسیار شدید در برخی مناطق استان به‌ویژه شهرستان‌های اردبیل، نیر، سرعین و نمی ۰ ن، تا بعدازظهر روز پنج‌شنبه (۱۱ دی‌ماه) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سرعت این بادها در مناطق یادشده گاه به ۹۰ کیلومتر بر ساعت و حتی بیشتر افزایش یافته و در ساعاتی موجب بروز گردوخاک خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با این حال، از اواخر روز پنج‌شنبه یک سامانه ناپایدار وارد منطقه می‌شود و برای روز جمعه (۱۲ دی) در بخش‌های شمالی استان بارش باران و در مناطق مرکزی و جنوبی بارش برف به همراه کاهش چشمگیر دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

کوهی ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع کولاک، انباشت برف و یخبندان در جاده‌های کوهستانی، رعایت توصیه‌های مندرج در هشدار سطح زرد (شماره ۲۹) ضروری است.

وی افزود: این سامانه از بامداد روز شنبه (۱۳ دی) از منطقه خارج می‌شود، اما هوای سرد در طول آن روز تداوم خواهد داشت و در صورت تغییر احتمالی در الگوی جوی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آتی انجام خواهد شد.

