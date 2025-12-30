به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت: به‌دنبال صدور هشدار هواشناسی، هماهنگی میان اعضای ستاد مدیریت بحران ضرورت دارد و برنامه‌ریزی لازم برای مواجهه و مقابله با مشکلات احتمالی تبیین شود.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی، لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات رسان در آماده‌باش کامل باشند و اقدامات پیشگیرانه با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی بدون وقفه و مؤثر انجام گیرد.



استاندار اردبیل با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: آخرین وضعیت سوخت‌رسانی، تأمین گاز، آمادگی نیروگاه‌های تولید برق، ایمنی استان و پیش‌بینی‌های هواشناسی به‌صورت دقیق بررسی شود و تصمیمات لازم برای مدیریت به‌موقع شرایط احتمالی نیز اتخاذ شود.



امامی یگانه همچنین با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی مستمر و به‌موقع به شهروندان گفت: رصد لحظه‌ای وضعیت جوی و انتقال سریع هشدارها به مردم، نقش مهمی در کاهش خسارات و تصادفات جاده‌ای و افزایش ایمنی دارد.



وی با اشاره به برگزاری موفق مانور «صلابت سبلان» در شهرستان خلخال اظهار کرد: از تلاش‌ها و همراهی اعضای ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی قدردانی می‌کنم که این مانور نشان داد استان اردبیل از توان و آمادگی لازم برای مقابله با بحران‌ها برخوردار است.



استاندار اردبیل با بیان اینکه باید آموزش همگانی مواجهه با بحران را نهادینه کنیم، افزود: حفاظت از منابع طبیعی، جنگل، مصرف بهینه انرژی و آب را باید با آموزش دانش‌آموزان از مدارس و خانه‌های خود شروع کنیم.



گفتنی است در پایان این نشست، استاندار اردبیل با اهدای لوح سپاس، از مدیران و عوامل اجرایی مانور صلابت سبلان قدردانی کرد.