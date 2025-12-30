تداوم هوای سرد و یخبندان در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر سه شنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: پیرو پیش بینی و هشدار صادره مبنی بر وزش باد شدید و بارش، طی ۲۴ ساعت گذشته شدیدترین سرعت باد از شهرستان نیر و اردبیل با ۸۰ کیلومتربرساعت و بیشترین میزان بارش برف از ایستگاه لنبر شهرستان خلخال با ۱۷ سانتی متر به ثبت رسیده است.

براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (سه شنبه ۹ دی) و فردا، آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش باد بوده که وزش باد در مناطق مرکزی و جنوبی استان با سرعت تند تا شدید و تا آخر هفته جاری پیش بینی می‌شود همچنین به موجب آن در جاده‌های کوهستانی بدلیل انباشت برف در اطراف جاده احتمال رانده شدن برف به سطح جاده نیز وجود دارد.

از لحاظ دمایی نیز تداوم هوای سرد و یخبندان را تا صبح فردا (چهارشنبه ۱۰ دی) در مناطق مرکزی و جنوبی خواهیم داشت.

از عصر روز پنج شنبه (۱۱ دی) موج سوم بارشی و هوای سرد، در طول هفته جاری در منطقه فعال گردیده و آسمانی ابری و مه آلود همراه با بارش باران و برف تا اواخر وقت روز جمعه (۱۲ دی) پیش بینی می‌شود، که بارش‌ها در مناطق شمالی بصورت باران و در مناطق مرکزی و جنوبی بصورت برف و درنواحی کوهستانی بصورت کولاک انتظار می‌رود.

