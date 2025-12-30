  1. استانها
  2. اردبیل
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

هشدار زرد هواشناسی درباره نفوذ سامانه بارشی زودگذر در استان اردبیل

هشدار زرد هواشناسی درباره نفوذ سامانه بارشی زودگذر در استان اردبیل

اردبیل- اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص نفوذ سامانه بارشی زودگذر درمناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان‌های گرمی و انگوت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل شامگاه سه شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص نفوذ سامانه بارشی زودگذر در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستان‌های گرمی و انگوت از اواخر وقت پنجشنبه ۱۱ دی تا صبح شنبه ۱۳ دی خبر داد.

بر اساس این هشدار، بارش برف، وزش باد گاهی با سرعت نسبتاً شدید، رخداد مه و کاهش دما، انتظار می‌رود.

اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی و برف گیر، احتمال بسته شدن برخی راه‌های روستایی و گردنه‌های برف گیر منتهی به استان گیلان در شهرستان خلخال، یخبندان شبانه و صبحگاهی گسترده و تداوم آن تا اواسط هفته آتی، رخداد کولاک برف در برخی گردنه‌های برف گیر، تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

پرهیز از مسافرت‌های غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و عملیات بتن‌ریزی؛ به همراه داشتن تجهیزات زمستانی لازم در ترددهای جاده‌ای، محافظت از ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات سیستم آبیاری، مدیریت در مصرف بهینه حامل‌های انرژی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

کد خبر 6708096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها