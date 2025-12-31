به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری اردبیل در نشست ساماندهی و بررسی فرآیند صدور پروانه ناوگان حملونقل درونشهری بر ضرورت اتصال سامانههای پلاکخوان شهرداری و نصب این دوربینها در معابر شهری تأکید کرد و گفت: رصد و کنترل ناوگان حملونقل از طریق اتصال این سامانهها به سامانه «سینا» و بهرهگیری از ظرفیتهای آن، نقش مؤثری در افزایش نظارت و شفافیت خواهد داشت.
بهنام اقبالی با اشاره به اجرای طرحهای دولت در حوزه حملونقل پاک، بر لزوم اطلاعرسانی گسترده درباره طرح جایگزینی مخازن منقضیشده CNG خودروهای تاکسی و نیز طرح دوگانهسوز کردن خودروهای مسافربر شخصی و تاکسیهای بنزینی تأکید کرد و خواستار همکاری فرمانداریها و شهرداریها در این زمینه شد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: برای نظارت بر فرآیند پروانههای ناوگان حملونقل سوخت در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت، نظارت و بازرسیهای دورهای تشدید میشود.
هاشم پناهی با تأکید بر لزوم هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، شهرداریها و نهادهای نظارتی، افزود: یکپارچهسازی رویهها و پرهیز از صدور پروانههای غیرضروری یا خارج از ضوابط، از الزامات اساسی ساماندهی ناوگان حملونقل درونشهری است.
وی در پایان، از تشدید برخورد قانونی و تشکیل پروندههای قضائی در سطح استان اردبیل برای متخلفان قاچاق سوخت خبر داد.
اردبیل- نشست ساماندهی و بررسی فرآیند صدور پروانه ناوگان حملونقل درونشهری، بهصورت وبینار با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری اردبیل در نشست ساماندهی و بررسی فرآیند صدور پروانه ناوگان حملونقل درونشهری بر ضرورت اتصال سامانههای پلاکخوان شهرداری و نصب این دوربینها در معابر شهری تأکید کرد و گفت: رصد و کنترل ناوگان حملونقل از طریق اتصال این سامانهها به سامانه «سینا» و بهرهگیری از ظرفیتهای آن، نقش مؤثری در افزایش نظارت و شفافیت خواهد داشت.
