  1. استانها
  2. قم
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در قم با مشارکت آستان قدس رضوی

آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در قم با مشارکت آستان قدس رضوی

قم- رییس کل دادگستری قم‌ گفت: در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام علی(ع)، ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در استان از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی گفت: آزادی ۱۳ زندانی در شب ولادت امام جواد (ع)، همزمان با یوم‌الله ۹ دی و آغاز دهه بصیرت، با مشارکت ۵۰۰ میلیون تومانی آستان قدس رضوی محقق شده‌است.

وی اضافه کرد: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر هشت میلیارد تومان بوده که از این مقدار، پنج میلیارد تومان از طریق گذشت شاکیان و پذیرش اعسار (ناتوانی مالی) توسط مراجع قضائی تسویه شده‌است.

وی ادامه داد: همچنین، خانواده‌های زندانیان مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان را تأمین کرده‌اند و ۸۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده نیز از طریق کمک‌های بلاعوض ستاد دیه استان، با استفاده از کمک‌های خیرین، پرداخت شده‌است.

موسوی گفت: این اقدام با همکاری نهادهای قضائی، مشارکت مردمی و حمایت نهادهای خیریه انجام شده و نمونه‌ای از تعامل دستگاه‌های قضائی و اجتماعی برای حل معضل زندان‌های غیرعمد و بازگشت زندانیان به زندگی عادی است.

کد خبر 6709050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها