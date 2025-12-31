آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در قم با مشارکت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی گفت: آزادی ۱۳ زندانی در شب ولادت امام جواد (ع)، همزمان با یوم‌الله ۹ دی و آغاز دهه بصیرت، با مشارکت ۵۰۰ میلیون تومانی آستان قدس رضوی محقق شده‌است.



وی اضافه کرد: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر هشت میلیارد تومان بوده که از این مقدار، پنج میلیارد تومان از طریق گذشت شاکیان و پذیرش اعسار (ناتوانی مالی) توسط مراجع قضائی تسویه شده‌است.



وی ادامه داد: همچنین، خانواده‌های زندانیان مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان را تأمین کرده‌اند و ۸۰۰ میلیون تومان باقی‌مانده نیز از طریق کمک‌های بلاعوض ستاد دیه استان، با استفاده از کمک‌های خیرین، پرداخت شده‌است.



موسوی گفت: این اقدام با همکاری نهادهای قضائی، مشارکت مردمی و حمایت نهادهای خیریه انجام شده و نمونه‌ای از تعامل دستگاه‌های قضائی و اجتماعی برای حل معضل زندان‌های غیرعمد و بازگشت زندانیان به زندگی عادی است.