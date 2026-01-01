  1. ورزش
بلیت فروشی بازی استقلال و سپاهان آغاز شد

با اعلام باشگاه سپاهان، بلیت فروشی بازی این تیم مقابل استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، هواداران عزیز می‌توانند با ورود به سامانه مذکور، بلیت مسابقه سپاهان و استقلال را دریافت نمایند. بلیت‌های دریافت شده از سامانه، هنگام ورود به ورزشگاه اسکن شده و همراه داشتن تصویر بلیت و کارت ملی هنگام ورود به ورزشگاه الزامی است. هواداران عزیز لازم است تصویر بارکد بلیت را بر روی تلفن همراه، با خود به همراه داشته و از ارائه بارکد کاغذی خودداری نمایند. لازم به ذکر است، ورود به ورزشگاه تنها با ارائه بلیت معتبر امکان پذیر است و به هیچ عنوان افراد بدون بلیت اجازه ورود نخواهند داشت.

لازم به ذکر است، افراد زیر ۱۵ سال با ارائه کدملی و تاریخ تولد، می‌توانند از سامانه، بلیت رایگان خود را دریافت نمایند.

مسابقه فولاد مبارکه سپاهان و استقلال در چارچوب معوقه هفته دهم لیگ برتر، پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

سامانه فروش بلیت:

ticket.sepahansc.com

