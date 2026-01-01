ساپینتو باید تغییر سبک دهد/ استقلال هر طور شده باید سپاهان را ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از شکست مقابل گلگهر در هفته پانزدهم لیگ برتر، اکنون در آستانه یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین بازیهای خود در نیمفصل نخست لیگ بیست و پنجم قرار دارد. آبیپوشان پایتخت روز پنجشنبه ۱۱ دیماه در ورزشگاه نقشجهان اصفهان میهمان تیم سپاهان خواهند بود؛ دیداری که از اهمیت بالایی برخوردار است و نتیجه آن میتواند تأثیر مستقیمی بر آینده استقلال در ادامه فصل داشته باشد.
استقلال که طی هفتههای اخیر نتوانسته نتایج مطلوبی کسب کند و از کورس صدرنشینی فاصله گرفته است، برای کاهش اختلاف امتیازی با تیمهای بالای جدول، چارهای جز کسب سه امتیاز این مسابقه خارج از خانه ندارد. پیروزی برابر سپاهان میتواند شرایط روحی و فنی آبیها را تا حد زیادی بهبود ببخشد و امیدواری هواداران این تیم را برای جبران نتایج در نیمفصل دوم افزایش دهد.
در مقابل، هر نتیجهای غیر از برد ممکن است تبعات سنگینی برای استقلال به همراه داشته باشد. فشارها در روزهای اخیر روی کادرفنی این تیم افزایش یافته و ناکامی در این دیدار حساس میتواند زمینهساز تصمیمات تازهای در خصوص آینده کادر فنی شود.
از این رو، تقابل با سپاهان تنها یک مسابقه معمولی برای استقلال نیست؛ این دیدار علاوه بر اهمیت امتیازی، از منظر تعیین مسیر فنی و مدیریتی آبیپوشان در ادامه لیگ نیز نقشی کلیدی ایفا میکند و میتواند به عنوان یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین بازیهای استقلال در نیمفصل نخست لیگ بیست و پنجم تلقی شود.
استقلال پیش فصل را از دست داد
علی چینی کارشناس فوتبال و پیشکسوت تیم استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط فعلی آبیپوشان اظهار داشت: استقلال پیشفصل را از دست داد و با توجه به اینکه برخی بازیکنان جدید با تأخیر به تیم اضافه شدند، زمان برد تا تیم شکل بگیرد و به هماهنگی لازم برسد. شروع خوبی نداشتیم و امتیازهای زیادی را از دست دادیم، اما رفتهرفته شرایط بهتر شد و حتی در مقطعی به صدر جدول هم رسیدیم.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی بازیکنان با مصدومیتهای بد موقع مواجه شدند. منیر الحدادی بعد از دیدار با پرسپولیس دیگر نتوانست عملکرد خوب خود را تکرار کند و این موضوع به تیم لطمه زد. از طرفی نبود مهران احمدی هم در زمین کاملاً احساس میشود و امیدوارم هر چه زودتر به شرایط بازی برسد.
ساپینتو هر طور شده باید سپاهان را شکست دهد
پیشکسوت استقلال با تأکید بر اهمیت دیدار با سپاهان گفت: بازی با سپاهان فوقالعاده مهم است و ساپینتو با هر روشی که شده باید سه امتیاز این مسابقه را بگیرد. استقلال در حال حاضر از نظر تاکتیکی مشکل دارد و بازیکنان بعضاً نمیدانند در زمین چه وظایفی دارند. ساپینتو باید اختلافات را کنار بگذارد و با رامین رضائیان مدارا کند. البته خود رامین هم باید تمام تمرکزش را روی تمرین و بازی بگذارد و در زمین مسابقه حقش را بگیرد.
چینی افزود: به نظر من رامین رضائیان و صالح حردانی میتوانند زوج خوبی در سمت راست باشند. همچنین یاسر آسانی که افت داشته، بهتر است در پست هافبک شماره ۱۰ یا پشت مهاجم به کار گرفته شود تا هم از تواناییهایش بهتر استفاده شود و هم تیم به گلهای بیشتری برسد.
گزینه مناسب برای جانشینی ساپینتو موجود نیست
وی در خصوص بحث تغییر سرمربی استقلال تصریح کرد: اکنون زمان تغییر سرمربی نیست. همه مربیان خوب صاحب تیم هستند و استقلال در حال حاضر گزینه مناسبی برای جانشینی ساپینتو ندارد. از همان ابتدای حضور ساپینتو از او حمایت کردیم، اما واقعیت این است که یک نیمفصل برای استقلال از دست رفته و اگر مقابل سپاهان هم نتوانیم سه امتیاز بگیریم، فاصله با صدر جدول بیشتر خواهد شد.
کارشناس فوتبال با انتقاد از نقلوانتقالات استقلال گفت: خرید بازیکنانی مثل موسی جنپو و داکنز نازون اشتباه بود. این دو بازیکن هیچ سودی برای استقلال نداشتند و نه در موقعیتسازی و نه در گلزنی تأثیرگذار نبودند. از طرفی با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالات، امکان جذب بازیکن جدید هم وجود ندارد.
الحسین بهترین تیمی بود که استقلال میتوانست با آن بازی کند
چینی درباره قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ خاطرنشان کرد: به نظر من بهترین تیمی که استقلال میتوانست با آن روبهرو شود، همین تیم الحسین اردن بود. استقلال توانایی پیروزی در هر دو دیدار رفت و برگشت را دارد، اما مسئلهای که میتواند به تیم ضربه بزند، نبود زمین باکیفیت است. با احترام به عوامل شهر قدس، ورزشگاه شهدای این شهر کیفیت لازم را ندارد و چمن آن اصلاً مناسب بازی نیست.
وی در پایان گفت: اگر قرار بود این همه هزینه شود، میشد مهاجمان کارآمدتری نسبت به جنپو و نازون جذب کرد. با این حال فاصله استقلال با صدر جدول آنقدر زیاد نیست و هنوز میتوان شرایط را جبران کرد. تغییر سرمربی در این مقطع چندان منطقی نیست، چون گزینه مناسبی وجود ندارد و مربیان استقلالی همگی در تیمهای دیگر مشغول به کار هستند.
نظر شما