فریبا: کادر فنی استقلال نباید تغییر کند/ هیچ تیمی در آسیا آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از شکست مقابل گلگهر در هفته پانزدهم لیگ برتر، حالا در شرایطی حساس و سرنوشتساز آماده آخرین دیدار خود در نیمفصل نخست لیگ بیستوپنجم میشود. آبیپوشان روز پنجشنبه ۱۱ دیماه باید در ورزشگاه نقشجهان اصفهان میهمان سپاهان باشند؛ مسابقهای که از اهمیت بالایی برای استقلال برخوردار است و میتواند مسیر این تیم را در ادامه فصل تا حد زیادی مشخص کند.
استقلال که در هفتههای اخیر نتوانسته انتظارات را برآورده کند، برای کاهش فاصله خود با صدر جدول، چارهای جز کسب سه امتیاز این دیدار ندارد. پیروزی مقابل سپاهان میتواند تا حدی شرایط این تیم را بهبود ببخشد و امیدواری هواداران را برای نیمفصل دوم افزایش دهد، اما هر نتیجهای غیر از برد، ممکن است تبعات جدی برای آبیها به همراه داشته باشد.
در این میان، فشارها روی کادرفنی استقلال نیز افزایش یافته و در صورت ناکامی در این دیدار حساس، احتمال ایجاد تغییراتی در کادر فنی وجود دارد. به همین دلیل، مسابقه مقابل سپاهان نهتنها از نظر امتیازی بلکه از نظر آینده فنی استقلال نیز اهمیت ویژهای دارد و میتواند یکی از مهمترین بازیهای نیمفصل نخست برای آبیپوشان باشد.
بهتاش فریبا کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این تیم و دیدار پیشروی آبیپوشان مقابل سپاهان اظهار داشت: استقلال در چهار بازی اخیر لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده و طبیعتاً نتایج ضعیفی گرفته است. در بازی گذشته هم امتیاز از دست دادیم و کمی از بالای جدول فاصله گرفتیم، اما به نظر من دیدار مقابل سپاهان میتواند نقطه بازگشت استقلال به کورس جدول باشد.
وی ادامه داد: سپاهان یکی از رقبای مستقیم ماست و اگر بتوانیم سه امتیاز این بازی را بگیریم، شرایطمان خیلی بهتر میشود. بچههای ما در زمین زحمت میکشند و من امیدوارم این بازی بتواند سکوی پرتاب استقلال باشد تا دوباره به جدول برگردیم و فاصلهای را که ایجاد شده کمتر کنیم.
بازی با سپاهان برای استقلال سخت است
فریبا با اشاره به شرایط سپاهان گفت: سپاهان هم تیم خوبی است، فوتبال باکیفیتی ارائه میدهد و از شانس هم برخوردار است، البته شانس نصیب تیمی میشود که بیشتر تلاش کند. این تیم بازیکنان باکیفیتی دارد و بهروز فوتبال بازی میکند. آنها امسال نتایج خوبی گرفتهاند و امتیازات مناسبی جمع کردهاند، بنابراین بازی بسیار سختی در پیش داریم.
اکنون زمان تغییر کادرفنی استقلال نیست
پیشکسوت استقلال در واکنش به بحثهای مطرحشده درباره احتمال برکناری ریکاردو ساپینتو از هدایت استقلال تصریح کرد: به نظر من الان زمان مناسبی برای تغییر کادر فنی نیست. ما تجربه این شرایط را داشتهایم؛ نمونهاش دوران جواد نکونام. مربی داخلی گزینههای زیادی ندارد و اگر بخواهیم مربی خارجی بیاوریم، تا زمانی که با تیم، بازیکنان و شرایط لیگ آشنا شود، چهار یا پنج بازی از دست میرود و عملاً از کورس قهرمانی دور میشویم.
وی افزود: در شرایط فعلی باید به کادر فنی زمان داده شود. مدیران باشگاه باید مدیریت درستی داشته باشند، کادر فنی روی بازیکنان مدیریت کند و بازیکنان هم در زمین مسئولیتپذیر باشند. پنجره نقلوانتقالات ما بسته است و امکان جذب بازیکن جدید در نیمفصل وجود ندارد، بنابراین نباید داشتههای خودمان را از دست بدهیم.
فریبا تأکید کرد: وقتی نمیتوانیم بازیکن بگیریم، همه ارکان باشگاه باید تلاش کنند بازیکنان فعلی حفظ شوند و با انگیزه بالا به تیم کمک کنند. مدیریت صحیح در این مقطع بسیار مهم است.
در آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد
این کارشناس فوتبال در ادامه درباره قرعه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا و تقابل با تیم الحسین اردن گفت: دیگر در فوتبال آسیا تیم ضعیفی وجود ندارد. شاید برخی دوست داشتند استقلال با تیمهایی مثل النصر بازی کند، اما این قرعه هم ساده نیست. کسی فکر نمیکرد تیم ملی اردن به فینال جام ملتهای آسیا برسد، اما دیدیم که این اتفاق افتاد.
وی خاطرنشان کرد: تیمهایی مثل اردن، قرقیزستان و ازبکستان سرمایهگذاری و برنامهریزی خوبی داشتهاند. ازبکستان سالهاست پیشرفت کرده و حتی تیم ملی ما هم بهسختی میتواند این تیم را شکست دهد. در فوتبال امروز دیگر بازی آسان وجود ندارد.
فریبا با اشاره به میزبانی استقلال در دیدار رفت برابر الحسین افزود: خوشبختانه بازی رفت در تهران و در اواخر بهمنماه برگزار میشود. پیش از آن هم دیدار با سپاهان و سپس بازی جام حذفی مقابل فولاد هرمزگان را در پیش داریم و باید با تمرکز بالا وارد این مسابقات شویم.
استقلال باید قهرمان جام حذفی شود
پیشکسوت استقلال در پایان گفت: برای رسیدن به سهمیه آسیایی فصل آینده، راه ما مشخص است و باید قهرمان جام حذفی شویم. با توجه به حذف تیمهای بزرگی مثل پرسپولیس، تراکتور و سپاهان، جام حذفی امسال شگفتیهای زیادی داشته است. اگر میخواهیم دوباره به آسیا برسیم، باید این رقابتها را بسیار جدی بگیریم و مثل فصل گذشته برای قهرمانی بجنگیم. در هر صورت بازیها سخت است و نباید خودمان کار را سختتر کنیم.
