تساوی جذاب سپاهان و استقلال در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر امروز پنج شنبه ۱۱ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. یاسر آسانی برای استقلال و رستم آشورماتوف (مدافع استقلال) به اشتباه دروازه خودی را برای سپاهان باز کرد.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد امین حزباوی (کارت زرد)، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی (کارت زرد)، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی و محمد عسکری

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و داکنز نازون

شروع هجومی دو تیم

بازیکنان دو تیم بازی را هجومی آغاز کردند در دقیقه ۱ بازی و در نزدیکی محوطه جریمه استقلال داور به سود سپاهان ضربه آزاد اعلام کرد که ریکاردو آلوز پشت توپ ایستاد و ضربه او با اختلاف کمی از بالای دروازه آدان به بیرون رفت.

پس از آن بازیکنان استقلال توسط علیرضا کوشکی از سمت چپ به سمت دروازه سپاهان نزدیک شدند که در محوطه جریمه این تیم توپ به منیر الحدادی رسید و اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به مدافع سپاهان به کرنر رفت.

پنالتی و گل اول برای استقلال

در دقیقه ۷ علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه سپاهان ارسال کرد که محمد مهدی لطفی روی سامان فلاح مرتکب خطا شد و سید وحید کاظمی داور بازی پس از بازبینی صحنه با VAR برای آبی‌ها پنالتی اعلام کرد. در دقیقه ۱۰ یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

گل تساوی زود هنگام برای سپاهان

بازیکنان سپاهان پس از دریافت گل حملات خود را به سمت دروازه استقلال افزایش دادند و در دقیقه ۱۴ از سمت چپ، احسان حاج صفی توپ را به محوطه جریمه استقلال ارسال کرد که رستم آشورماتوف با تکل اشتباه خود منجر به ورود توپ به دروازه شد تا بازی خیلی زود به تساوی یک بر یک برسد.

واکنش آدان مانع از گل دوم سپاهان

پس از به ثمر رسیدن گل تساوی توسط سپاهانی‌ها، در دقیقه ۲۰ توپ به احسان حاج صفی در بیرون محوطه جریمه استقلال رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به پای الحدادی ارتفاع گرفت و آدان به سختی از طاق دروازه توپ را به کرنر فرستاد.

دفع دو موقعیت خطرناک استقلال توسط حسینی

علیرضا کوشکی که در نیمه اول نقش پررنگی در حملات استقلال داشت در دقیقه ۲۳ و پس از جا گذاشتن چند بازیکن سپاهان از بیرون محوطه جریمه این تیم اقدام به شوت زنی کرد که حسینی با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

پس از آن باز هم بازیکنان استقلال صاحب موقعیت شدند و اینبار نوبت به منیر الحدادی رسید و این بازیکن هم با پای چپ و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که باز هم حسینی توپ را در اختیار گرفت.

بدشانسی آلوز با شوتی از راه دور

ریکاردو آلوز برای دومین بار در نیمه اول و در دقیقه ۳۰ زمانی که صاحب توپ شد از بیرون محوطه جریمه و با شوتی زمینی دروازه استقلال را تهدید کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

آدان باز هم ناجی دروازه استقلال شد

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۳+ ۴۵ باز هم به دروازه استقلال نزدیک شدند و با نفوذ آریا یوسفی به محوطه جریمه این تیم، توپ به او رسید و از زاویه‌ای بسته اقدام به شوت زنی کرد که آدان با واکنش خوب خود توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۸+ ۴۵، با ارسال توپ به سمت چپ زمین توسط کوشکی، یاسر آسانی به توپ رسید و با حرکتی در عرض قصد داشت تا حاج صفی را از پیش رو بردارد که کاپیتان سپاهان روی او مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال در نزدیکی محوطه جریمه سپاهان ضربه آزاد اعلام کرد.