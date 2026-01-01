عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت استقلال در نیم فصل لیگ گفت : استقلال سیر صعودی را طی نمی‌کند و دچار نوسان زیادی است. نتایج تیم همه را نگران کرده است و هواداران نمی‌خواهند استقلال با داشتن بازیکنان خوب باز هم قهرمانی را از دست بدهد. ساپینتو هنوز به یک ترکیب ایده آل دست پیدا نکرده و وقتی هم که نتیجه نمی‌گیرد تقصیر را به گردن زمین چمن می اندازد تا بتواند از فشاری که به او می‌آید رهایی پیدا کند.

مدیران باید تصمیم بگیرند

وی در پاسخ به این پرسش که با نتایج بدست آمده از سوی ساپینتو وقت تغییرات در نیمکت استقلال هست یا خیر گفت: این یک موضوع بسیار مهم است که نیاز به زمان مناسب دارد و مدیران استقلال باید در این خصوص تصمیم بگیرند. تغییرات کلی در کادر فنی کار آسانی نیست. ضمن اینکه سرمربی باید تضمین شغلی داشته باشد. باید ببینیم ساپینتو در بازی با سپاهان چه نتیجه ای کسب خواهد کرد و آیا این تضمین را می‌دهد که در نیم‌ فصل دوم موفق عمل کند یا خیر. در مجموع تغییر باید منطقی صورت بگیرد نه از روی فشار هوادار و احساسی. الان زمان آن است که مدیران با پیشکسوتان صاحب سبک مشورت کنند و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

سپاهان نقش تعیین کننده دارد

وی در خصوص دیدار روز پنجشنبه استقلال برابر سپاهان اصفهان از دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر گفت: این بازی نقش تعیین کننده ای برای ساپینتو دارد و احتمال هر اتفاقی بعد از این بازی وجود دارد. استقلال باید با برنامه مقابل سپاهان به میدان برود تا بتواند با پیروزی در این دیدار موقعیت خود را در جدول بهبود ببخشد. ساپینتو می‌داند این دیدار برای او حکم مرگ و زندگی دارد پس باید تیمش را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار حساس کند تا بتواند به هدف خود دست پیدا کند.

مهاجم گلزن نایاب شده است

کارشناس فوتبال در خصوص فقر گلزنی در لیگ برتر گفت: چند سال است که هافبک‌ها و مدافعان گلزنی می‌کنند و مهاجم ششدانگ که چارچوب شناس باشد وجود ندارد نتایج چند سال اخیر فوتبال ایران نشان داده که فوتبال ما به مهاجم نیاز دارد که متاسفانه شاهد مهاجم گلزن نیستیم. برد با یک گل اگر چه ۳ امتیاز خواهد داشت ولی تماشاگر را راضی نمی‌کند. فوتبال ما از نبود گلزن رنج می‌برد و بطور حتم این اتفاق در آینده به فوتبال ما ضربه خواهد زد.

لیگ پیشرفتی نداشته است

وی در خصوص پیشرفت لیگ در نیم‌ فصل اول لیگ گفت: بجز چند تیم شهرستانی مانند خیبر و چادرملو که پیشرفت خوبی داشته اند کلا در لیگ پیشرفتی مشاهده نشده و فوتبال ما همانند سال‌های گذشته پیش می‌رود. نبود زیر ساخت مناسب، چمن های بی کیفیت، بازیکنان خارجی درجه ۳ و مربیان نتیجه گرا باعث شده تا لیگ ما پیشرفت نکند و درجا بزند تا روز به روز از فوتبال دنیا عقب بمانیم.

عملکرد خطوط استقلال امیدوار کننده نیست

چنگیز در مورد عملکرد بازیکنان استقلال از درون دروازه تا خط حمله گفت: متاسفانه بجز دو یا سه بازیکن که نمایش با ثباتی دارند در تمام خطوط دچار ضعف هستیم. درون دروازه به ادان اعتماد کردیم که متاسفانه جواب اعتماد را نداد و یکی از ضعیفترین گلرهای استقلال شد. در خط دفاع رستم عملکرد خوبی داشت ولی در مجموع خط دفاع ناهماهنگ و متزلزل بود خصوصا در هفته های اول با غیبت آشورماتف به دلیل مصدومیت.

این پیشکسوت تیم فوتبال استقلال ادامه داد: در خط هافبک بدلیل نبود یک یا دو هافبک خلاق و طراح نتوانستیم در بیشتر بازی ها کمربند میانی را بدست بگیریم و از خط هافبک ضربه خوردیم و در خط حمله هم با داشتن چند مهاجم خارجی و داخلی هیچ خطری برروی دروازه رقبا نداشتیم و هیچ تیمی از مهاجمان استقلال ترسی به دل راه نداده است. در مجموع عملکرد بازیکنان استقلال امیدوار کننده نبوده و بت توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات استقلال هواداران بشدت نگران وضعیت موجود هستند.