به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری رئیس هیئت مؤسس حزب «عهد ایران» در اولین کنگره این حزب که امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه در سال تلاش برگزار شد، گفت: در کنار مهمانان گرانقدر که امروز در آغاز مسیر حزب «عهد» همراه ما هستند، افتخار داریم که جناب آقای نبوی سخنران کنگره باشند؛ حضوری که با توجه به سابقه طولانی ایشان در عرصه سیاست، برای ما افتخاری مضاعف است.
وی افزود: در این سخنرانی کوتاه، ضمن ارائه گزارشی فشرده از روند شکلگیری حزب عهد، میخواهم به یک پرسش اساسی پاسخ دهم: چرا تأسیس یک حزب جدید در شرایط دشوار امروز کشور؟
رئیس هیئت مؤسس حزب عهد ایران گفت: حزب عهد برآمده از یک ایده مشترک و احساس نیاز جمعی است. پس از تجربه سالهای پرتنش اخیر و طرح بحث بنبست در سیاستورزی، جمعی از کنشگران اصلاحگر به این نتیجه رسیدند که تعطیلی سیاست، حتی اگر تحمیل شود، به نفع ایران و مردم نخواهد بود. از اینرو، از سال ۱۴۰۲ تلاشی جمعی برای تداوم سیاستورزی آغاز شد.
باقری یادآور شد: تجربه فعالیتها، بهویژه در جریان انتخابات مجلس دوازدهم، نشان داد که تحقق این ایدهها بدون سازمان سیاسی ممکن نیست. بررسی احزاب موجود نیز آشکار کرد که اگرچه اجزایی از این تفکر در آنها وجود دارد، اما این منظومه فکری بهصورت یکپارچه نمایندگی نمیشود.
وی ادامه داد: حزب عهد از متن اصلاحگری برخاسته و به اصول بنیادین اصلاحات پایبند است. ما خود را جزئی از خانواده بزرگ اصلاحطلبان میدانیم، با قرائتی توافقساز و معطوف به ایجاد ائتلافهای ملی برای حل مسائل کشور. در همین چارچوب، رویکرد دولت جناب آقای دکتر پزشکیان در توافقسازی و عقلانیت سیاسی را قابل تقدیر میدانیم، هرچند آن را کافی نمیدانیم.
رئیس هیئت مؤسس حزب عهد ایران اظهار کرد: ما در برابر هیچ جریان اصلاحطلبی موضع سلبی نداریم و به اشتراکات گسترده درون این خانواده باور داریم. در کنار اصلاحگری، عدالتخواهی بهویژه عدالت اجتماعی، آزادیخواهی، دموکراسی و التزام به میانهروی سیاسی، چهار اصل بنیادینی است که حزب عهد بر آنها استوار شده است؛ ترکیبی که ما آن را در هیچ حزب موجودی بهصورت یکجا نیافتیم.
وی همچنین بیان کرد: از دو سال پیش جلسات همفکری آغاز شد و طی یکونیم سال گذشته، هیئت مؤسس با دهها جلسه منظم و کارشناسی مسیر تأسیس حزب را طی کرد. امروز، با وجود همه دشواریها، مفتخریم که کنگره مؤسس حزب عهد را با حضور ۴۷۳ عضو برگزار میکنیم.
رئیس هیئت مؤسس حزب عهد ایران ادامه داد: ۴۷۳ نفر از ۲۴ استان کشور در این کنگره حضور دارند. این اقبال را نه دستاورد شخصی، بلکه نشانه گرایش به اندیشه اصلاحگرانهای میدانیم که با تکیه بر توافقسازی، در دل ناامیدی امید میآفریند.
باقری گفت: کنگره بهصورت مجازی برگزار میشود و همه ۴۷۳ عضو از طریق پلتفرم آنلاین در جریان برنامهها و رأیگیری مشارکت دارند. حاضران در این سالن، در کنار مهمانان گرانقدر، دوستانی هستند که با وجود امکان حضور مجازی، مشارکت حضوری را برگزیدند.
وی افزود: در پاسخ به برخی گمانهزنیها تأکید میکنم که حزب عهد هیچگونه وابستگی مالی یا استفادهای از منابع عمومی ندارد. هزینه این کنگره، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، صرفاً از محل کمکهای شخصی اعضای هیئت مؤسس تأمین شده و این برای ما مایه افتخار است.
باقری ادامه داد: برگزاری این کنگره در ایام میلاد امیرالمؤمنین (ع)، اسوه عدالت و حکمرانی، را به فال نیک میگیریم و باور داریم آرمانخواهی تنها با واقعگرایی میتواند کشور را از بنبستها عبور دهد.
