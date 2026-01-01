جلایی پور: ما مبارز خیابانی نیستیم؛ به دنبال ساخت پل هستیم نه دیوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جلائیپور عضو مؤسس حزب عهد ایران در نخستین کنگره این حزب با ایراد سخنانی گفت: ما به دنبال کمک به بازسازی رابطهای سازنده میان حاکمیت و جامعه هستیم؛ نه رابطهای فرسایشی. هدف ما ایجاد همبستگی میان امنیت و توسعه است و باور داریم بقای کشور بدون توسعه پایدار ممکن نیست. در مسیر تحقق آرمانها، نمیخواهیم بارِ بیش از ظرفیت بر نهادهای اصلاحطلب و بر دوش ایران بگذاریم؛ بلکه به اهدافی متناسب با توان واقعی، حل مسائل عینی و ظرفیتسازی تدریجی باور داریم.
وی ادامه داد: ما میخواهیم مدعی منافع عمومی، بهویژه فقرا و بیصداترین شهروندان ایران باشیم. معتقدیم سیاستمدار باید از الگوی بلاگر مطالبهگر فاصله بگیرد و به «صنعتگر سیاسی» تبدیل شود؛ کسی که ظرفیت میسازد، دستاورد خلق میکند و مسئله حل میکند. ما مبارز خیابانی نیستیم؛ به دنبال ساختن پل هستیم، نه دیوار. با همه نیروهایی که در بخشی از اهداف با ما همراهاند، برای حل مسئله گفتوگو و همکاری میکنیم.
جلائیپور گفت: نگرانی ما نسبت به مخاطرات بزرگ علیه ایران واقعی است. نقدهای جدی به سیاست داخلی داریم، اما این نقدها مانع نگرانی ما از فشارهای خارجی و تهدیدهای علیه کشور نیست. ما معنای رأی و کنش سیاسی خود را تعیین میکنیم؛ نه آن معنایی که خالصسازان یا دشمنان ایران به آن تحمیل میکنند. دغدغه ما این است که وقتی ایران زیر فشار است، در حد توان به کاهش فشار و عبور کشور از گردنهها کمک کنیم؛ حتی اگر هزینه شخصی و اعتباری داشته باشد.
وی افزود: محیط زیست، آموزش عمومی، سلامت عمومی، سیاست اجتماعی، سیاست صنعتی، توازن فراگیر و تقویت همه مؤلفههای قدرت ملی و قدرت معنایی ایران برای ما اولویت دارد. این اهداف، به نظر ما، حتی از منافع کوتاهمدت حزبی مهمترند. خوشبختانه بسیاری از احزاب اصلاحطلب نیز به این حوزهها توجه دارند و ما آماده همکاری جدی با آنان هستیم.
جلائیپور تصریح کرد: ما منتقد جدی سیاست پساحقیقت، قطبیسازی و پوپولیسم هستیم. مؤسسان این حزب، نیروهایی تازهوارد نیستند؛ همگی بیش از دو دهه سابقه اصلاحگری، عمدتاً جامعهمحور، دارند. در همه بزنگاههای ملی—از مقابله با کرونا و تحریمها تا جنگ، سیل، حمایت از برجام و حدود ۱۵ کمپین میلیونی انتخاباتی و غیرانتخاباتی—هسته اصلی کنشگری بودهاند، هزینه دادهاند، اما نه بهدنبال قدرت بودهاند، نه پست و نه منافع اقتصادی. سلامت اقتصادی آنان حفظ شده و طیف گستردهای از فعالان سیاسی کشور آنان را از نزدیک میشناسند.
وی بیان کرد: ما دست یاری به سوی همه ایراندوستان توسعهگرا، اصلاحگر، دموکراسیخواه و عدالتخواه دراز میکنیم؛ حتی اگر عضو حزب نشوند. نقد، پیشنهاد، ائتلاف و راهنمایی آنان را برای تحقق اهداف کوتاهمدت و خیر همگانی ضروری میدانیم.
جلائیپور گفت: با وجود محدودیتهای قانون فعلی انتخابات و احزاب، حزب ما تلاش کرده به سمت «وسیعپایه شدن» حرکت کند و از الگوی بسته فاصله بگیرد. در همین چارچوب، چند ابتکار کلیدی را اجرا کردهایم: ۳۰ درصد سهمیه جنسیتی در شورای مرکزی، نه صرفاً سهمیه زنان؛ حق رأی همه اعضای حزب در انتخاب دبیرکل، نه فقط اعضای کنگره یا شورای مرکزی؛ حداقل ۵ عضو شورای مرکزی از میان سازمانهای تخصصی حزب؛ و حداقل یکچهارم اعضای شورای مرکزی زیر ۴۰ سال از دوره سوم برای عبور از تله نسلی.
وی یادآور شد: ستاد دائمی انتخابات با برنامهریزی پیشینی و نظارت پسینی فعالیت میکند و نمایندگان حزب در نهادهای عمومی موظف به پاسخگویی هستند. ما حساسیت ویژهای به سلامت مالی و اخلاقی اعضا داریم و برخورد قاطع با هرگونه شائبه فساد انجام میدهیم. همچنین کانونهای محلی در محلات و روستاها در کنار سازمانها، کمیسیونها و دفاتر حزب فعال خواهند بود و کمیسیونهای تخصصی سیاستمحور از جمله آموزش، سلامت، محیط زیست، فرهنگ و هنر، گردشگری، مدیریت شهری و حکمرانی سایبری ایجاد شده است.
این عضو هیئت مؤسس حزب عهد ایران اظهار کرد: این حزب برای ما تنها یک تشکل سیاسی نیست، بلکه مسیری عملی برای تحقق اصلاحگری معتدل، میانهرو و اجتماعی است. اگر به این اهداف باور دارید، میتوانید عضو شوید، در ارکان حزب نامزد شوید، یا دستکم با نقد، پیشنهاد و همکاری از بیرون ما را در رسیدن به اهداف کلان یاری کنید.
نظر شما