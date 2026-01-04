باقری: تصمیم پیوستن حزب عهد ایران به جبهه اصلاحات با شورای مرکزی است

علی باقری، دبیرکل و رئیس هیئت مؤسس حزب عهد ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط این حزب با جبهه اصلاحات اظهار کرد: به هر حال ما خودمان را یکی از اجزای جریان بزرگ اصلاحطلبی میدانیم و جبهه اصلاحات نیز بخشی از نحلهها و طیفهای اصلاحطلب را پوشش میدهد.
وی درباره نگاه حزب عهد ایران به مواضع جبهه اصلاحات، گفت: همانطور که آقای نبوی نیز اشاره کردهاند، تصمیمگیری نهایی منوط به تشکیل شورای مرکزی است.
باقری خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه حزب، پیوستن به جبههها و ائتلافهای سیاسی در صلاحیت شورای مرکزی است و این شورا باید در این زمینه تصمیمگیری کند. با توجه به اهمیت موضوع، پیشبینی میکنم بحث پیوستن به جبهه اصلاحات از نخستین دستورکارهای شورای مرکزی باشد که نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
دبیرکل در پاسخ به این پرسش که آیا حزب عهد ایران برنامهای برای انتخابات پیشِرو شوراهای شهر دارد، بیان کرد: در دوره هیئت مؤسس، زمانی که حزب هنوز امکان فعالیت علنی نداشت، با توجه به نزدیکی زمان صدور پروانه به انتخابات شوراها و برای از دست ندادن فرصت، یکسری اقدامات مقدماتی انجام شد.
باقری در همین رابطه ادامه داد: در همین راستا، کمیتهای برای انتخابات شوراها ذیل هیئت مؤسس حزب تشکیل شد که حدود دو ماه فعالیت مطالعاتی داشت؛ از جمله گفتگو با برخی چهرههایی که حضورشان در شوراها میتواند مؤثر باشد تا برای ثبتنام آماده شوند. همچنین رایزنیهایی بهصورت غیررسمی با سایر گروههای اصلاحطلب انجام شده است.
وی اعلام کرد: به محض صدور پروانه نهایی فعالیت حزب از سوی وزارت کشور که امیدواریم هرچه سریعتر و بهگونهای صادر شود که امکان ایفای نقش در انتخابات شوراها را داشته باشیم با توجه به آمادگیهای قبلی، مواضع رسمی حزب در قبال انتخابات شوراها اعلام خواهد شد. آنچه در حال حاضر میتوانم بگویم این است که حزب عهد ایران، بر اساس چارچوبهای فکری و نگرشی خود، در قبال نهاد انتخابات موضعی فعال خواهد داشت و تلاش میکنیم در همه انتخاباتها، از جمله انتخابات شوراها، نقشآفرینی مؤثری داشته باشیم.
دبیرکل در پاسخ به این سوال که آیا حزب قصد ارائه فهرست انتخاباتی مستقل دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر چیزی مشخص نیست. اجازه بدهید روند کار طی شود؛ بهمحض نهایی شدن تصمیمها، اخبار آن را اطلاعرسانی خواهیم کرد.
