به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده صبح امروز پنجشنبه در نشست تخصصی با اعضای دبیرخانه طرح حامی و سرگروه‌های آموزشی اظهار کرد: طرح حامی جایگاه ویژه‌ای دارد چراکه اعتقاد قلبی دارم این طرح زندگی‌بخش است.

وی افزود: هسته مرکزی ارزشمندی در استان خوزستان شکل گرفته و شاخص‌های آماری نشان‌دهنده موفقیت آن است. به گفته او، نرخ گذر از پایه ششم به هفتم در استان خوزستان ۳.۵۲ درصد رشد داشته که بیانگر اثربخشی این طرح است.

وی با اشاره به اینکه ایده اولیه طرح حامی از تجربه استان خوزستان برگرفته شده، یادآور شد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد در ۸۰ درصد موارد، تصورات درباره دانش‌آموزانی که یاد نمی‌گیرند درست نیست.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: هر محیط یادگیری دارای چهار بعد فضای فیزیکی، عاطفی–روانی، اجتماعی و آکادمیک است و یکی از مهم‌ترین ابعاد، بعد عاطفی و احساس تعلق به محیط است. او تأکید کرد: طرح حامی کلاس تقویتی نیست بلکه بستری برای تغییر نگرش آشکار است.

حکیم‌زاده گفت: در این طرح دانش‌آموزانی که ضعف در یادگیری دارند مورد توجه قرار می‌گیرند و به آنها گفته می‌شود شما توانایی یادگیری دارید. ویژگی مهم طرح حامی آن است که هیچ برچسبی به دانش‌آموزان زده نمی‌شود و باور یادگیری در آنها تقویت می‌شود.

وی افزود: هر کودکی که به چرخه آموزش بازمی‌گردد، گویی به زندگی بازمی‌گردد. با اجرای طرح حامی، دانش‌آموزان را به زندگی بازمی‌گردانیم زیرا باور به توانایی‌هایشان را احیا می‌کنیم.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پایان تأکید کرد: هدف طرح حامی صرفاً آموزش ریاضی و فارسی نیست بلکه در گام نخست باید احساس ارزشمندی را به دانش‌آموزان بازگرداند. مدرسه زمانی موتور پیشران جامعه خواهد بود که به همه دانش‌آموزان توجه شود.