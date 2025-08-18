حکیم زاده: طرح «حامی» افت تحصیلی را تا ۴۹ درصد کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش امروز در سیوهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در ۷۰ هزار مدرسه توسط ۳۴۰ هزار نیروی انسانی آموزش میبینند. در معاونت ابتدایی درگیر مدال و المپیاد نیستیم و هیچ مدالی بالاتر از خدمترسانی به دانشآموزان محروم، عشایری و روستایی وجود ندارد.
وی افزود: در برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی با باور عمیق به همافزایی و مشارکت با همکاران، سه محور عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و ایجاد تعلق، هویت و احساس ارزشمندی در دانشآموزان را پیگیری میکنیم و بر این اساس ۱۰ برنامه تنظیم کردیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار کارنامه عملکرد تمام مناطق کشور را تهیه کردهایم. در این کارنامه، وضعیت استانها به تفکیک مناطق مشخص شده و امکان مقایسه با میانگین کشوری و نواحی دروناستانی فراهم شده است. نرخ ترک تحصیل، نرخ تکرار پایه، نرخ پوشش تحصیلی و جذب بازماندگان از تحصیل در این کارنامه درج شده و استانها باید بررسی کنند آیا وضعیت تکرار پایه آنها نسبت به سال گذشته بهبود یافته یا خیر چرا که این موضوع ملاک موفقیت است و در صورت عدم کاهش نرخ تکرار پایه باید بازنگری جدی در برنامهها صورت گیرد.
وی با اشاره به اهمیت مهارتهای جدید در عصر هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: تفکر و پژوهش، مهارت جستوجو، خلاقیت، مهارت زبانی و سواد دیجیتال از جمله حوزههای مدنظر ماست. بر همین اساس سه برنامه «عید هنر و داستان»، «جابر بن حیان» و «آموزش سواد دیجیتال» برای دانشآموزان طراحی شده است. تاکنون ۹ میلیون دانشآموز در طرح عید هنر و داستان، ۴ میلیون دانشآموز در طرح جابر بن حیان و یکمیلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز به همراه ۳۰ هزار آموزگار در طرح آموزش سواد دیجیتال مشارکت کردهاند
حکیمزاده افزود: سه برنامه اصلی برای تحقق عدالت آموزشی تعریف کردهایم که شامل جذب بازماندگان از تحصیل، اجرای طرح حامی برای حمایت آموزشی مستمر از دانشآموزان با پایه تحصیلی ضعیف و توسعه مدارس شبانهروزی و هنرستانها در مناطق عشایری است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: سال گذشته ۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدارس بازگشتند که این بیشترین تعداد بازگشت در سالهای اخیر محسوب میشود.
وی افزود: در طرح حامی تمرکز بر دانشآموزانی است که در مدرسه حضور دارند اما مهارتهای سواد پایه را نمیآموزند. بازگرداندن یک کودک به مسیر یادگیری به معنای زندگیبخشیدن و مصونکردن او از آسیبهای اجتماعی است.
وی تصریح کرد: طرح حامی در ۱۲۲ هزار و ۱۴۵ کلاس درس در طول سال تحصیلی و ۲۸ هزار پایگاه در تابستان اجرا میشود که بر اساس نتایج آن، در دروس علوم، ریاضی و فارسی ۴۹ درصد کاهش در افت تحصیلی نسبت به پایه اول مشاهده شد.
معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر ضرورت هدایت دانشآموزان عشایری به رشتههای مهارتی، گفت: هماکنون از میانگین کشوری در این زمینه حدود ۱۶ درصد پایینتر هستیم و هدایت دانشآموزان عشایری به هنرستانها و رشتههای مهارتی یک ضرورت است. نباید این دانشآموزان در رشتههای نظری متمرکز شوند زیرا این امر خدمتی به آنها محسوب نمیشود.
وی با اشاره به برنامههای تحولی دولت چهاردهم، خاطرنشان کرد: دو برنامه «مدرسه تراز سند تحول بنیادین» و «اصلاح روشهای یادگیری و آموزش در کلاس درس» در دستور کار قرار دارد. در قالب برنامه مدرسه تراز سند تحول، توانمندسازی مدیران و معلمان تحت عنوان طرح «توانا» در حال اجراست. مدرسه تراز بهعنوان چتر تمام تحولات آموزشی و تربیتی مطرح است و رؤسای آموزش و پرورش استانها باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند.
حکیمزاده گفت: این برنامه در پنج محور طراحی شده و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران مدارس قرار میدهد. بهبود در مدرسه سه جز دارد که شامل نگاه به درون (خودارزیابی)، نگاه به بیرون (استفاده از تجربههای موفق سایر مدارس) و نگاه به آینده است.
وی افزود: برنامه تحولی دیگر اصلاح روشهای آموزشی در مدارس است. باید روشهای تدریس را تغییر دهیم و از طریق اجتماعات یادگیری در فضای مجازی و برنامه توانا معلمان را توانمندسازی کنیم. در عصر هوش مصنوعی ناگزیر از تحول در آموزش هستیم. نظامهای آموزشی موفق جهان چهار ویژگی دارند: مدیریت یکپارچه، پشتیبانی همهجانبه از دانشآموزان، تعمیم یادگیری عمیق و برخورداری از معلمان اثربخش.
