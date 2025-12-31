به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شهرستان دزفول با اشاره به اهداف سفر خود به استان خوزستان اظهار کرد: بازدید از مدارس مناطق عشایری و قدردانی از اقدامات همکاران آموزش و پرورش استان، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی و آموزش و پرورش عشایری از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای ارزشمندی در نظام آموزشی خوزستان رقم خورده است، افزود: خوشبختانه آموزش و پرورش این استان در شاخص‌های مختلف آموزشی نتایج قابل توجهی کسب کرده که این امر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش میدانی فرهنگیان استان است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین این دستاوردها را طرح «حامی» عنوان کرد و گفت: ایده اولیه طرح حامی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های معاونت آموزش ابتدایی در زمینه بسط عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری، نخستین بار از استان خوزستان ارائه شد.

حکیم‌زاده تصریح کرد: اجرای طرح حامی در خوزستان موجب کاهش قابل توجه نرخ تکرار پایه و ترک تحصیل دانش‌آموزان و همچنین افزایش نرخ گذر دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به دوره اول متوسطه شده است و این تجربه موفق، قابلیت تعمیم و استفاده در سایر استان‌های کشور را دارد.