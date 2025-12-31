  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

عملکرد آموزش و پرورش خوزستان در شاخص‌های آموزشی بسیار مطلوب است

عملکرد آموزش و پرورش خوزستان در شاخص‌های آموزشی بسیار مطلوب است

دزفول – معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش خوزستان در بسیاری از شاخص‌های آموزشی عملکرد بسیار خوبی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در شهرستان دزفول با اشاره به اهداف سفر خود به استان خوزستان اظهار کرد: بازدید از مدارس مناطق عشایری و قدردانی از اقدامات همکاران آموزش و پرورش استان، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی و آموزش و پرورش عشایری از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر است.

وی با بیان اینکه دستاوردهای ارزشمندی در نظام آموزشی خوزستان رقم خورده است، افزود: خوشبختانه آموزش و پرورش این استان در شاخص‌های مختلف آموزشی نتایج قابل توجهی کسب کرده که این امر نشان‌دهنده برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش میدانی فرهنگیان استان است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین این دستاوردها را طرح «حامی» عنوان کرد و گفت: ایده اولیه طرح حامی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های معاونت آموزش ابتدایی در زمینه بسط عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری، نخستین بار از استان خوزستان ارائه شد.

حکیم‌زاده تصریح کرد: اجرای طرح حامی در خوزستان موجب کاهش قابل توجه نرخ تکرار پایه و ترک تحصیل دانش‌آموزان و همچنین افزایش نرخ گذر دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به دوره اول متوسطه شده است و این تجربه موفق، قابلیت تعمیم و استفاده در سایر استان‌های کشور را دارد.

کد خبر 6708290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها