به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مقداد قاسمی گرجی، ابتلاء به بیماری‌های عروقی را ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی عنوان کرد و افزود: برخی عوامل مانند وراثت، ژنتیک و جنسیت غیرقابل تغییرند، اما بخش بزرگی از ریسک فاکتورها به رفتارها و عادات روزمره ما بستگی دارد.

وی، رژیم غذایی ناسالم، مصرف مواد غذایی پرچرب و حاوی کلسترول بالا و افزایش چربی خون را از عوامل اصلی تخریب عروق دانست و گفت: همچنین کنترل قند خون در بیماران دیابتی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا قند خون بالا دیواره رگ‌ها را سفت و شکننده کرده و مسیر جریان خون را مختل می‌کند.

قاسمی گرجی، عدم تحرک کافی را یکی از دلایل مهم بروز بیماری‌های عروقی برشمرد و افزود: اگر فرد بسته به شرایط خود با نظر پزشک متخصص، حداقل چهار روز در هفته و هر بار حدود ۴۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشد، جریان خون بهبود یافته و مقاومت عروقی کاهش می‌یابد. تحرک منظم نه تنها از ابتلاء به چاقی و دیابت پیشگیری می‌کند، بلکه نقش مستقیم در سلامت عروق دارد.

وی، مصرف دخانیات را از قوی‌ترین عوامل ابتلاء و تشدید بیماری‌های عروقی ذکر کرد و گفت: نیکوتین و مواد شیمیایی موجود در سیگار، قلیان و مواد مخدر باعث تنگی و سختی رگ‌ها و انسداد جریان خون می‌شوند. حتی مصرف کم سیگار می‌تواند فرایند بیماری را شروع کند، به ویژه در افرادی که به بیماری‌هایی مانند برگر یا التهاب و گرفتگی رگ‌های دست و پا مبتلا هستند.

قاسمی گرجی افزود: ترک مصرف دخانیات روند پیشرفت بیماری را کند می‌کند و شانس انسداد عروقی را به شدت کاهش می‌دهد. بیماران با سابقه بیماری‌های قلبی یا فشارخون، در صورت مصرف سیگار، خطر آسیب‌های عروقی آنها افزایش می باید.

این فوق تخصص جراحی عروق در توضیح علائم هشدار دهنده گفت: تمام اندام‌های بدن برای ادامه حیات به جریان خون وابسته‌اند. کاهش خون‌رسانی به مغز منجر به سکته مغزی می‌شود و اگر در اندام‌های تحتانی رخ دهد، بیمار درد هنگام راه‌رفتن، خستگی زودرس، تغییر رنگ پا، سیاه شدن انگشتان و حتی زخم‌های مزمن را تجربه می‌کند.

قاسمی گرجی تصریح کرد: کاهش توان حرکتی، سردی اندام و زخم‌های دیرترمیم نیز می‌تواند نشانه اختلال جریان خون باشد و باید هرچه زودتر توسط پزشک متخصص بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه پیشگیری همیشه ساده‌تر و مؤثرتر از درمان است، یادآور شد: با اصلاح سبک زندگی از جمله تغذیه سالم، کنترل قند و چربی خون، فعالیت بدنی منظم و پرهیز از استعمال دخانیات می‌توان از ابتلاء به بسیاری از بیماری‌های عروقی جلوگیری کرد. همچنین ترک سیگار و دوری از محیط‌های آلوده به دود، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های عروقی دارد.