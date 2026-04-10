زنان و کودکان در خط مقدم آسیب دود سیگار

بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به خلأهای قانونی در حوزه مصرف دخانیات گفت: در حال حاضر در بسیاری از موارد، فرد مصرفکننده سیگار مورد جریمه قرار نمیگیرد و این در حالی است که دود سیگار او سلامت اطرافیان را بهطور جدی تهدید میکند.
وی با تأکید بر خطرات «دود دست دوم» افزود: افرادی که خودشان مصرفکننده دخانیات نیستند اما در معرض دود دیگران قرار میگیرند، از آسیبپذیرترین گروهها هستند. این افراد عمدتاً زنان، مادران و کودکاناند که سالانه به دلیل مواجهه با دود دست دوم دچار بیماریهای جدی و حتی مرگ میشوند.
دود سیگار؛ قاتل خاموش ۱۲ هزار ایرانی در سال
ولیزاده با بیان اینکه سالانه حدود ۸.۵ میلیون نفر در جهان بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهند، اظهار کرد: از این تعداد، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قربانی دود دست دوم هستند. این آمار در کشور ما نیز نگرانکننده است و برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در ایران به دلیل مواجهه با دود دست دوم دخانیات جان خود را از دست میدهند.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، دخانیات را یکی از عوامل مهم ناباروری، سقط جنین و مرگ ناگهانی نوزاد دانست و گفت: مصرف دخانیات توسط مادر یا حتی قرار گرفتن مادر در معرض دود سیگار اطرافیان، خطر بروز سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
وی در پایان تأکید کرد: دخانیات از جنبههای مختلف به سلامت جامعه، بهویژه جوانان، آسیب میزند و متأسفانه بسیاری از مصرفکنندگان در سالهای ابتدایی، متوجه عوارض تدریجی، ناتوانکننده و کشنده آن نمیشوند. امیدواریم در اصلاحیههای قانونی آینده، حمایت مؤثرتری از سلامت عمومی و حقوق غیر مصرف کنندگان صورت گیرد.
جوانان در آغاز مصرف، متوجه عوارض جدی نمیشوند
وی خاطرنشان کرد: مصرفکنندگان میتوانند حتی با یک تست ساده تنفسی، کاهش ظرفیت تنفسی خود را مشاهده کنند و متوجه عوارض زودهنگام مانند افت عملکرد ریه، بوی بد دهان و آسیب به اندامها شوند، اما مشکل اصلی عوارض بلندمدت دخانیات است که معمولاً زمانی آشکار میشود که فرد به بیماریهای جدی مانند سرطان یا بیماریهای مزمن مبتلا شده است.
ولیزاده در پایان تأکید کرد: در این مرحله، هزینههای درمان بسیار سنگین است و در بسیاری از موارد نیز درمان به نتیجه مطلوب نمیرسد؛ در حالی که پیشگیری و ترک مصرف دخانیات میتواند از بروز این آسیبهای جبرانناپذیر جلوگیری کند.
