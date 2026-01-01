کلشی نژاد: امنیت منطقه مرهون رشادت های سردار شهید سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در ششمین همایش اقوام و ادیان در مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر اینکه مکتب شهید سلیمانی؛ مکتب محوریت اخلاق، انسانیت و کرامت است، گفت: آرامش و امنیت منطقه مدیون رشادت‌های سردار دل‌ها و همه سرداران این سرزمین است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به اینکه «همه ما باید در جهت تقویت بنیه‌های اسلام و قرآن گام برداریم» اذعان کرد: مکتب حاج قاسم سلیمانی با ترویج محور مقاومت خدمت ارزشمندی به جامعه بشری در از بین بردن داعش کرد.

وی بر نقش مادران و بانوان در ترویج فرهنگ و ایثار شهادت تاکید کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و افراطی گری در بین مسلمانان بوده و ضروری است همه ما در مسیر وحدت و یکپارچگی گام برداریم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم، تاکید کرد: آذربایجان غربی الگوی وحدت در کشور است و در شرایطی که در جنگ ترکیبی دشمن قرار داریم بازخوانی مکتب شهید سلیمانی یک ضرورت است و در کنار اختلاف نظرها باید بر محور وحدت و همدلی حرکت کرد.

رسول مقابلی با تاکید بر اینکه ایران خانه امن همه شهروندان است، افزود: دشمن به دنبال تشدید اختلافات و بزرگ نمایی مشکلات پیش رو است و همه ما وظیفه داریم در جهت کاهش آنها و در مسیر توسعه و بستر سرمایه گذاری و اشتغال جوانان گام برداریم.