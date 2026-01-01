به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینیبوشهری صبح پنجشنبه در آئین نکوداشت «استاد محمدعلی مهدویراد» در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن عرض تبریک بهمناسبت ایام ولادت امیرالمومنین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی، بیان کرد: این نکوداشت مصداقبارز کلام نورانی رسول مکرم اسلام است که فرمود: «مَنْ أکرَمَ عَالِماً فقَدْ أَکرمَنی و مَنْ أَکرمَنِی فقَدْ أکرَمَ اللّهَ و مَنْ أکرَمَ اللَّهَ فَمَصیرُهُ إِلَیالْجنّة؛ هر کس به علما تکریم و احترام کند به من تکریم کرده است و هر کس به من تکریم کند خدا را تکریم نموده است و هر کس خداوند را تکریم کند به سوی بهشت روانه است.»
وی با بیان اینکه نکوداشت استاد مهدویراد مصداق بارز اکرام الله و اکرام علم و دانش است، افزود: استاد مهدوی راد از همان آغازدوران نوجوانی و جوانی تلاش کرد تا در حوزه پربرکت مشهد و خراسان با انگیزهای والا، ارادهای استوار و آهنین قدم در عرصه علمنهاد.
حسینیبوشهری اظهار کرد: استاد مهدویراد برای انجام رسالتی سترگ آموزش میدید و خدمت میکرد، تفاوت است بین کسی که خود را مینماید و بین کسی که خدا او را معرفی میکند و میشناساند.
وی ادامه داد: با مرور کارنامه درخشان استاد مهدوی
راد درمییابیم وی مانند چشمهای زلال میماند که به هر سرچشمه میرسد تلاش میدارد تا جرعهای بنوشد و با بهرهمندی از آن معارفوالا در عرصه علم و دانش بدرخشد.
حسینیبوشهری گفت: استاد مهدویراد فضایی را در حوزه و نیز دانشگاه گستردانیده است، دانشجویی که روز اول با قرآن، تاریخ وحدیث میانهای نداشته اما این محقق ارجمند آنچنان در عرصههای مختلف بوده و هست که همگان را در بهت و ناباوری فرو میبرد.
وی تصریح کرد: انسان باید در عین ناقد بودن، نقدپذیر هم باشد و این شاخصه مهم استاد مهدویراد است.
حسینیبوشهری گفت: سه نکته اساسی در کلام آینالله شهید مطهری است که به تاملات نظری بازمیگردد اصل اول اثبات انتساب الهیقرآن است. قرآن از ابتدا تا انتها متصل به مبدأ اعلی است. اصل دوم، شناخت هدف قرآن است که آیا پاسخگوی پرسشهای بنیادیننیاز امروز جامعه است؟ بررسی اصالت متن قرآن نکته سوم در کلام شهید مطهری است.
امام جمعه قم بیان کرد: استاد مهدوی راد دو نکته بیان دارد و برابن باور است زمانی که به قرآن مینگریم باید زبان قرآن را بشناسیم تابه بعد معرفتی و محتوایی آن دست پیدا کنیم و بعد دوم ساحت هدایتی قرآن است. با استوارترین شیوهها این قرآن هدایتگر است واستاد مهدوی راد براین باور است که باید به بعد شناخت ایمانی و عملی نسبت به نقشی که قرآن در رابطه با انسان دارد توجه کنیم.
وی اظهار کرد: پیامبر اکرم در حدیثی فرمود: «مَن اُعطِیَ القرآنَ فَظَنَّ أنّ أحَدا اُعطِیَ أکثَرَ ممّا اُعطیَ فقد عَظَّمَ صَغیرا و صَغَّرَ کبیرا؛ بههر کس (نعمت دانستن) قرآن داده شود و با این حال گمان کند که به دیگری نعمتی بالاتر و بیشتر از این نعمت او داده شده است، بیگمان کوچکی را بزرگ شمرده و بزرگی را کوچک.» و این روایت بزرگترین هدیه به استاد مهدوی راد است.
