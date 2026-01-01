حاج قاسم؛ مردی ماندگار در تاریخ و قلب ملت ایران

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها، محدثه جوان دلویی؛ حاج قاسم جان سلیمانی بی شک یکی از مردان خوب خداست. از آن دسته مردانی که برای مظلومان دنیا در هر جای عالم پدری مهربان بود و در مقابل دشمن نادان تا دندان مسلح هم مانند یک شیر خشمگین ایستاد. او مرزها را درنوردید و به نماد مبارزه با تروریسم بین‌المللی تبدیل شد. هرچند خودش با چراغ سبز نفوذی‌ها و به دست شقی‌ترین افراد به آرزوی دیرینه‌اش رسید و به دیدار معشوقش حضرت علی ع شتافت. تفکر و رفتار او به یک مکتب تبدیل شده است. مکتبی که باید با تفکر و تأمل و تعمق به آن پرداخت و حتی در سبک زندگی روزمره آن را سرلوحه زندگی هر ایرانی آزادی خواه قرار داد.

استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به طور مفصل به ویژگی‌های شخصیتی و مکتب مبارزه‌ای حاج قاسم سلیمانی فرمانده غیور سپاه قدس کشور پرداختند.

حاج قاسم نماد ایمان و عمل

محمد حسینی عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: مکتب فکری شهید سلیمانی برای من نماد پیوند عمیق ایمان و عمل بود؛ او نشان داد که مقاومت تنها یک واکنش نظامی نیست، بلکه یک اندیشه ریشه‌دار در اسلام ناب و ولایت‌مداری است.

وی با بیان اینکه نگاه شهید سلیمانی به جهان بر پایه دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ شکل گرفته بود، اضافه می‌کند: وقتی به سخنانش در جمع رزمندگان گوش می‌دهیم، درمی‌یابیم که او همواره بر معنویت و اخلاص تأکید داشت و این باور را منتقل می‌کرد که پیروزی پیش از آنکه در میدان نبرد رقم بخورد، در دل‌ها و ایمان انسان‌ها شکل می‌گیرد.

دکتر حسینی می‌گوید: همین نگاه بود که توانست نسل تازه‌ای از نیروهای مقاومت را تربیت کند و آنان را به سلاحی فراتر از تجهیزات نظامی، یعنی امید و ایمان، مجهز سازد.

وی بیان می‌کند: سیره عملی او نیز برای من نمونه‌ای روشن از پیوند گفتار و کردار بود. حاج قاسم هیچ‌گاه فرمانده‌ای پشت میز نبود؛ او در خط مقدم، در کنار نیروهایش می‌ایستاد و با آنان نفس به نفس می‌جنگید.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح می‌کند: نمونه بارز این رفتار را در عملیات آزادسازی آمرلی دیدیم، جایی که حضور شخصی او روحیه‌ای تازه به نیروهای مردمی بخشید و آنان را به مقاومت تا آخرین لحظه ترغیب کرد.

طراح دقیق عملیات‌ها

حسینی می‌افزاید: ساده‌زیستی و تواضع حاج قاسم نیز زبانزد بود؛ در حالی که می‌توانست زندگی مرفه داشته باشد، همواره با همان لباس ساده و رفتار صمیمی در میان مردم دیده می‌شد. این سبک زندگی، بیش از هر سخنرانی، پیام وفاداری و صداقت را منتقل می‌کرد.

وی با بیان اینکه در مبارزه با تروریسم، نقش او برای من نقطه عطفی در تاریخ معاصر منطقه است، عنوان می‌کند: سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را به یاد می‌آورم که داعش تا نزدیکی بغداد و اربیل پیشروی کرده بود و جهان نگران سقوط پایتخت‌های منطقه بود. اما با طراحی عملیات‌های دقیق و هماهنگی با ارتش عراق و نیروهای مردمی، حاج قاسم توانست این جریان را عقب براند و امنیت را به شهرهای مهم بازگرداند.

او تاکید می‌کند: این تنها یک پیروزی نظامی نبود؛ بلکه سد بزرگی در برابر طرح‌های آمریکا و اسرائیل برای بی‌ثبات‌سازی منطقه بود. جلوگیری از سقوط دمشق نمونه‌ای روشن است که نشان داد او چگونه توانست نقشه تجزیه سوریه را ناکام بگذارد و محور مقاومت را از فروپاشی نجات دهد.

میراث حاج قاسم؛ تقویت جبهه مقاومت

دکتر حسینی اظهار می‌دارد: بزرگ‌ترین میراث او از نگاه من، تقویت جبهه مقاومت بود. حاج قاسم توانست گروه‌هایی با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت را در یک محور مشترک گرد آورد و آنان را به شبکه‌ای منسجم تبدیل کند. هماهنگی میان حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق و مدافعان حرم در سوریه، نمونه‌ای از این دستاورد است. وی با تاکید بر اینکه امروز این جبهه به‌عنوان یک قدرت بازدارنده عمل می‌کند، ادامه می‌دهد: دشمنان می‌دانند که هرگونه تجاوز با پاسخ هماهنگ روبه‌رو خواهد شد. این میراث نشان می‌دهد که وحدت و ایمان، حتی در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی، می‌تواند نتیجه‌ای شگفت‌انگیز داشته باشد و الگویی برای نسل‌های آینده باشد تا بدانند تنها با مقاومت و همبستگی می‌توان در برابر سلطه‌طلبی جهانی ایستاد.

حاج قاسم سرباز ولایت بود

رقیه آرزومند دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره مکتب فکری شهید سلیمانی به خبرنگار مهر می‌گوید: مکتب فکری شهید سلیمانی ترکیبی منسجم از ایمان دینی، عقلانیت راهبردی و مردم‌باوری بود. وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مؤلفه‌های این مکتب ولایت‌مداری و تکلیف‌گرایی و مقاومت فعال و بازدارنده، امت‌گرایی و فراملی نگری، اخلاق‌محوری در قدرت بود.

دکتر آرزومند اضافه می‌کند: شهید سلیمانی همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست و تصمیمات راهبردی خویش را در چارچوب تکلیف الهی و تبعیت از رهبری تعریف می‌کرد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی مرزهای جغرافیایی را مانعی برای دفاع از مظلومان نمی‌دانست و امنیت ایران را در پیوند با امنیت جهان اسلام تعریف می‌کرد، اظهار می‌دارد: تواضع، اخلاص، ساده‌زیستی و احترام به کرامت انسان‌ها از ارکان شخصیتی او بود که حتی دشمنانش نیز به آن اذعان کرده‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عنوان می‌کند: سیره عملی و مدیریتی شهید سلیمانی نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند اخلاق، شجاعت و تدبیر بود.

وی تصریح می‌کند: شکست پروژه «خلافت داعش» را می‌توان نتیجه مستقیم هماهنگی میدانی و فکری جبهه مقاومت تحت هدایت وی دانست.

آرزومند بیان می‌کند: شهید سلیمانی تروریسم را ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر برای تجزیه، ناامن‌سازی و غارت منابع منطقه می‌دانست. او با افزایش هزینه‌های مداخله‌گری برای آمریکا و متحدانش، توانست معادلات سلطه را به چالش بکشد و استقلال سیاسی کشورهای منطقه را تقویت کند.

بدون ولایت هیچ خیری نداریم

دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مکتب فکری، سیره عملی و نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم و نبردهای جبهه مقاومت می‌گوید: شاید مهمترین خصوصیت شهید حاج قاسم سلیمانی، درک عمیق او از مکتب امام خمینی (ره) و ایمان و اعتقاد راسخ به مسیر امام و رهبری بود.

رجبعلی حکم آبادی با بیان اینکه ولایت و رهبری از دیدگاه ایشان، فقط جنبه استدلال‌های کلامی نداشت و موضوع فقط به تأثیر اخروی آن هم محدود نمی‌شد، اضافه می‌کند: بلکه او اعتقاد داشت بدون ولایت هیچ خیری در جامعه محقق نمی‌شود و هیچ چیز جای آن را نمی‌گیرد.

بزرگترین ایده پرداز را دارم

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: او در پاسخ به نخست وزیر وقت ترکیه که به طعنه گفته بود، تو استاد تاکتیکی هستید ولی ایده پرداز خوبی نیستید، گفته بود "من لازم نیست ایده پرداز باشم چرا که در بالای سرم بزرگترین ایده پرداز را دارم و این چیزی است که شما ندارید و لذا تاکتیک‌های شما هم به جایی نمی‌رسد".

دکتر حکم آبادی تصریح می‌کند: سردار شهید سلیمانی "ولایت افزا" بود، به این معنا که با اقدامات و نوع رفتار خود میلیون‌ها نفر را به دوستداران و محبان رهبری افزود.

وی می‌افزاید: او بهترین واسطه بین رهبری و مردم بود و موجی که او در زندگی و شهادتش در دفاع از انقلاب اسلامی و منطق آن به راه انداخت، از دیگران ساخته نبود.

او با تاکید بر اینکه شخصیت سردار شهید سلیمانی به عنوان الگوی انسانی و در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان، ابعاد وجودی وسیع و همه جانبه دارد، می‌افزاید: گستره شخصیت او فراتر از مرزهای ایران و جهان اسلام تعریف می‌شود؛ به تعبیر مقام معظم رهبری، ابعاد شخصیتی و وجودی ایشان را باید به چشم یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس‌آموز نگریست و آن وقت قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد.

حکم آبادی می‌گوید: کار سردار شهید سلیمانی ایجاد موازنه امنیت از طریق قدرت سازی، تحرک ژئوپولتیک و ائتلاف سازی بود.

تجسم عملی سیاست‌های رهبری

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان حاج قاسم را تجسم عملی راهبردها و سیاست‌های رهبر عزیز انقلاب و مجری سیاست‌ها و اهداف ایشان در جهان اسلام می‌داند و می‌افزاید: این فرمانده به جنگ‌های مستقیم در عراق، سوریه، لبنان و یمن کمک کرد و ایشان چهره تلاش‌های ایران برای ایجاد یک بلوک منطقه‌ای از قدرت شیعه توصیف می‌شود.

منظومه ساز مقاومت

فاطمه یعقوبی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می‌گوید: شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه استراتژی‌ات و منظومه‌ساز مقاومت بود. موفقیت ایشان در این بود که توانست ایده‌های انقلاب اسلامی را به گفتمان عملی و الگویی کارآمد در سطح منطقه تبدیل کند.

وی تاکید می‌کند: شهادت وی توسط آمریکا، نه نقطه پایان، بلکه آغاز فصل جدیدی از تأثیر نمادین او شد؛ به طوری که امروز «مکتب سلیمانی» به عنوان الگویی برای مبارزه با سلطه و تروریسم در ادبیات سیاسی-نظامی جهان حضور پررنگ دارد.

معمار عملیات شکست داعش

مرتضی اسماعیل زاده عضو هئیت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: شهید سلیمانی تجسم عملی مکتب دفاع از مستضعفان و پیروی از ولایت بود. سیره او ترکیبی از ساده‌زیستی، میدان‌گرایی، شجاعت و رابطه عمیق عاطفی با رزمندگان بود.

او از حاج قاسم سلیمانی به‌عنوان معمار عملیاتی شکست داعش در عراق و سوریه یاد و عنوان می‌کند: حاج قاسم با ایجاد اتحاد بین نیروهای مقاومت و هدایت نبردهای حیاتی مانند آزادسازی موصل و حلب، نه‌تنها تروریسم تکفیری را عقب راند، بلکه طرح‌های سلطه‌جویانه آمریکا برای خاورمیانه جدید را نیز خنثی کرد و با هزینه‌های حضور استکبار در منطقه، را افزایش داد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه این نقش‌آفرینی، در ادامه به تقویت و یکپارچگی جبهه مقاومت انجامید؛ می‌افزاید: حاج قاسم به‌عنوان پایه‌گذار و پیونددهنده نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف، نقش انتقال تجربه و تقویت روحیه و وحدت را در این جبهه ایفا کرد.

وی ادامه می‌دهد: شهید سلیمانی ایده پرداز میدانی و اندیشه متحرک مقاومت بود که با عقیده راسخ و درک میدانی، معادلات منطقه را تغییر داد.

این استاد دانشگاه عقیده دارد: ترور او توسط آمریکای جنایتکار، نشانه ترس دشمن از تأثیر او بود و امروز به نماد همبستگی جبهه مقاومت تبدیل شده است.

عهدی که با حاج قاسم بستم

سیده نسترن اسدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در زمان مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی در کرمان با او عهد می‌بندد که وفادار به مکتب این شهید بزرگوار باشد.

او شهید سلیمانی را نماد تلفیق ایمان، عمل و مدیریت جهادی می‌داند و اظهار می‌کند: مکتب او نه‌تنها در ایران بلکه در سطح منطقه و جهان به‌عنوان الگویی برای مبارزه با تروریسم و سلطه‌طلبی شناخته می‌شود.

وی اضافه می‌کند: امروز نیز این مکتب به‌عنوان یک جریان زنده و اثرگذار، الهام‌بخش نسل‌های جدید در مسیر مقاومت و استقلال است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه امیدوارم من هم بتوانم لااقل ذره‌ی از عهد و پیمانی را که موقع تشیع جنازه در دوران دانشجوییم در کرمان با این شهید والا مقام بستم را به خوبی اجرا کنم.