به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی افضلی، فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع)، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت، شهدای قدس و به ویژه سیدالشهداء مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، دانشمندان شهید، و شهدای مظلوم جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی-آمریکایی و شهدای خدمت، به تشریح برنامه‌های هفته مقاومت در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت.

افضلی اظهار کرد: در هفته مقاومت، یاد و خاطره سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، که نماد مقاومت بود، زنده نگه داشته می‌شود.

وی افزود: بزرگداشت شهدای محور مقاومت و مدافعان حرم که با حضور خود، این جبهه را به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، به «فرهنگ ایستادگی و مقاومت» تبدیل کردند. این مقاومت، یک سخت‌افزار نیست که فرو بریزد؛ بلکه ایمانی است، تفکری است، تصمیمی قلبی و قطعی و یک مکتب اعتقادی است که در باور ملت‌ها نهادینه شده است.

حاج قاسم؛ یک مکتب و یک مدرسه درس‌آموز

وی ادامه داد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت‌شدگان مکتب حضرت امام راحل عظیم‌الشأن بود که تمام عمر خود را به جهاد در راه خدا گذراند و شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او و یارانش بود.

افضلی تصریح کرد: همان‌گونه که رهبری فرمودند، نباید به شهید سلیمانی صرفاً به چشم یک فرد نگریست، بلکه باید او را به چشم یک مکتب و یک مدرسه درس‌آموز دید.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم گفت: هفته مقاومت که امسال از یازدهم تا هفدهم دی ماه است، فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد فرماندهان شهیدمان، بالاخص شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس.

سردار افضلی تصریح کرد: اصول و ارکانی که مکتب شهید سلیمانی برای حل مشکلات کشور به عنوان الگو ارائه می‌دهد، عبارتند از: اعتقاد راسخ به اسلام سیاسی و ولایت فقیه و اراده قاطع برای اداره حاکمیت دین خدا در جهان.

وی، تکلیف‌شناسی و انجام وظیفه، سلوک معنوی و دوری از خودخواهی، ذوب در انقلاب و ولایت بودن و مقابله با نظام سلطه، ایستادگی، عزت، عظمت و اقدام و عمل را از اصول مکتب حاج قاسم به‌عنوان مرد میدان عمل برشمرد.

افضلی تأکید کرد: در جبهه مقاومت، ایشان محور وحدت بین شیعه و سنی بود.

ویژگی‌های منحصر به فرد سردار دل‌ها

فرمانده سپاه استان چهارمحال و بختیاری گفت: آنچه حاج قاسم را به جایگاه سیدالشهداء مقاومت رساند، شجاعت توأم با تدبیر، استقامت در شرایط سخت، دفاع بی‌منت از محرومین جهان اسلام، قدرت فرماندهی فوق استراتژیک، و ایجاد بزرگ‌ترین ائتلاف‌ها بود که فرماندهی بر قلب‌ها را رقم زد.

سردار افضلی افزود: از ویژگی‌های برجسته حاج قاسم می‌توان به اخلاص (وصیت به نوشتن «سرباز قاسم سلیمانی» روی مزار)، جامعیت ابعاد، حریت، آزادگی، قدرت تدبیر، تکلیف‌گرایی، دشمن‌شناسی و زمان‌شناسی اشاره کرد.

وی ادامه داد: اصولی که از مکتب شهید سلیمانی می‌آموزیم، معنویت، امت‌گرایی، وحدت (بیعت امت با امام)، مجاهدت، دشمن‌شناسی، مردم‌داری، شهادت‌طلبی، ایستادگی در برابر دشمنان، و قرآن‌محوری است.

افضلی یادآوری کرد: همچنین ایشان بر احترام به بزرگ‌ترها، پدر و مادر، و توجه ویژه به نسل جوان تأکید داشت.

برنامه‌های هفته مقاومت در استان چهارمحال و بختیاری

سردار افضلی گفت: در مجموعه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، بیش از پانصد عنوان برنامه در قالب سی محور اصلی در هفته مقاومت اجرا خواهد شد.

وی، بزرگداشت میثاق با قهرمان ایران در مساجد و شهرک‌های صنعتی، گردهمایی بزرگ دختران حاج قاسم، برگزاری اعتکاف با شعار محوری «برنامه ایران‌مرد»، اعزام راویان مکتب شهید سلیمانی به مدارس و مراکز آموزشی برای آشنایی نسل جوان، برگزاری اردوهای جهادی و همایش اقتدار رزمی‌کاران، برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم استان چهارمحال و بختیاری، پویش نذر خون به نیت حاج قاسم، و همایش تجلیل از فرزندان شهدا (عمو قاسم) و محافل سراسری انس با قرآن و یادواره‌های خانگی شهدا را از برنامه‌های هفته مقاومت عنوان کرد.

وی افزود: امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های انقلاب، پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به بالاترین نقطه اعتلای خود برسانیم و به امید آن روزی که این پرچم به دست حضرت آقا تحویل صاحب اصلی حکومت گردد و حاج قاسم و یارانش به عنوان سربازان سپاه آخرالزمانی، در رکاب یوسف زهرا (عج) بازگردند.