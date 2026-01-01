به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه بزرگترین کلینیک تخصصی درمان زخم کشور که بر پایه فناوری نوین پلاسما طراحی و راهاندازی شده است، روز گذشته در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افتتاح شد.
این مرکز با حضور محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران مرکز، پزشکان متخصص و اعضای کادر درمان فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
بخش مراقبت و درمان زخم و کلینیک تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما، به عنوان بزرگترین کلینیک از این نوع در کشور، با هدف ارائه خدمات تخصصی به بیماران مبتلا به زخمهای مزمن، دیابتی و مقاوم به درمان راهاندازی شده است.
مسئولان این مرکز با اشاره به مزایای استفاده از فناوری پلاسما در درمان زخم، تأکید کردند که این روش نوین نقش مؤثری در کاهش عفونتها، تسریع ترمیم بافتها و بهبود نتایج درمانی بیماران ایفا میکند و میتواند تحولی مهم در حوزه درمان زخم ایجاد کند.
علاوه بر ارائه خدمات درمانی، این کلینیک به عنوان یک پایگاه آموزشی و پژوهشی نیز فعالیت خواهد داشت و زمینه آموزش دانشجویان، پزشکان و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در حوزه درمان زخم و فناوریهای نوین پزشکی فراهم میکند.
مسئولان ابراز امیدواری کردند که راهاندازی این مرکز تخصصی، موجب ارتقای سطح خدمات درمان زخم در استان اصفهان و همچنین در سطح ملی شود و گامی مؤثر در توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته در نظام سلامت کشور باشد.
نظر شما