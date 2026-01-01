ترافیک در محورهای شمالی کشور سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاهبیشه، آزادراه تهران_شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه، آزادراه رشت_قزوین محدوده سراوان، محور قدیم تهران_بومهن در محدودههای تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچهای جاجرود و آزادراه تهران_پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۳ گزارش شده است.
وی افزود: ترافیک نیمهسنگین در محور هراز مسیر رفتوبرگشت محدوده سهراهی چلاو و محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال محدوده دماوند مشاهده میشود.
وی افزود: تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، آزادراه قزوین_رشت، آزادراه تهران_شمال مسیر شمال به جنوب، محور قدیم بومهن_تهران و آزادراه پردیس_تهران روان است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا تأکید کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ شیرانی در ادامه درباره سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه تهران_کرج_قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و مهرشهر تا کمالشهر، همچنین در آزادراه قزوین_کرج_تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: آزادراه تهران_ساوه حدفاصل فیروزبهرام تا رضیآباد، محور تهران_شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران_ورامین و بالعکس محدوده قلعهنو نیز با ترافیک سنگین همراه است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی و کردستان گزارش شده و رانندگان لازم است با رعایت قوانین و احتیاط کامل تردد کنند.
