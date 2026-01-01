ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین–کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: در محورهای شمالی، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه تهران_شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه و محور هراز مسیر رفت‌وبرگشت محدوده سه‌راهی چلاو گزارش شده است.

به گفته محبی، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران_بومهن، آزادراه تهران_پردیس، آزادراه قزوین_رشت (رفت‌وبرگشت) و همچنین محور چالوس و آزادراه تهران_شمال مسیر شمال به جنوب روان است.

وی افزود: تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه گفت: در سایر محورها، آزادراه قزوین_کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس با ترافیک سنگین مواجه است و بارش برف و باران در برخی محورهای استان آذربایجان غربی گزارش شده است.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد محور شریانی پیرانشهر_تمرچین خبر داد و افزود: محورهای سروآباد_پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت_پادنا (رفت‌وبرگشت)، پونل_خلخال، خوانسار_بوئین‌میاندشت و چاهان_زرآباد به‌عنوان محورهای غیرشریانی مسدود هستند.

وی تصریح کرد: محور گنجنامه_تویسرکان نیز دارای انسداد فصلی است.