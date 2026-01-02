تردد روان در محور کرج- چالوس؛ ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی، در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در تمامی محورها عادی است.
وی افزود: تردد در محور کرج چالوس و همچنین آزادراه تهران شمال در مسیر رفتوبرگشت بهصورت روان در جریان است و مشکلی ازنظر ترافیکی در این محورها مشاهده نمیشود.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد استان، بیان کرد: در آزادراه تهران کرج قزوین، محدوده گلدشت با ترافیک سنگین و پرحجم مواجه است.
باقرجوان ادامه داد: همچنین ترافیک در آزادراه قزوین کرج تهران، حدفاصل استاندارد تا ساسانی بهصورت نیمه سنگین گزارششده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و تردد در آنها بدون مشکل در حال انجام است.
نظر شما