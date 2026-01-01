امروز ایذه با اختلاف یکی از شهرهای خاص کشتی فرنگی ایران و حتی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز عصر امروز پنجشنبه در آئین افتتاحیه سالن ورزشی چند منظوره ایذه (خانه کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی) اظهار کرد: پیام عذرخواهی علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی را به دلیل عدم امکان حضور در این مراسم ابلاغ می‌کنم، با تلاش فراوان اما شرایط حضور برای وی فراهم نشد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای احداث و تکمیل این مجموعه ورزشی گفت: امروز ایذه با اختلاف، یکی از شهرهای ویژه و خاص کشتی فرنگی ایران و حتی جهان است که قهرمانان بزرگی را به ورزش کشور معرفی کرده است.

وی بیان کرد: انتظار ما این است همان‌گونه که نسبت به موضوعاتی چون معیشت و مسائل اساسی مردم حساسیت وجود دارد، همین نگاه و توجه نیز نسبت به کشتی و جامعه فرهنگیان و ورزشکاران استان خوزستان اعمال شود زیرا این منطقه قهرمانان جهان، المپیک و پارالمپیک را در خود پرورش داده است.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران بر تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه تاکید کرد و افزود: خانه کشتی پهلوان لقمان رضایی نیازمند ایجاد خوابگاه و امکانات اقامتی است تا امکان برگزاری اردوهای تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف در این منطقه فراهم شود چرا که این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی کشتی کشور داشته باشد.

رنگرز به توسعه خانه‌های کشتی در کشور اشاره و تصریح کرد: امروز با تلاش فدراسیون کشتی، حدود ۷۰۰ خانه کشتی در سراسر کشور فعال است که جمعیتی قریب به ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در رشته کشتی فعالیت می‌کنند و این نشان‌دهنده ظرفیت عظیم رشته در ایران است.