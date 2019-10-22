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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۰۹

طبق نظر مدیرفنی تیم‌های ملی؛

نظارت همکاران محمد بنا بر پیکارهای لیگ‌برتر کشتی فرنگی

نظارت همکاران محمد بنا بر پیکارهای لیگ‌برتر کشتی فرنگی

رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی در حالی فردا در شهرهای قم و نوشهر پیگیری خواهد شد که سه مربی کادر فنی تیم ملی بر این پیکارها نظارت خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی که از هفته گذشته آغاز شده و فردا نیز در شهرهای قم و نوشهر پیگیری خواهد شد. بر این اساس رسول جزینی، داود اخباری، حبیب‌الله اخلاقی و لقمان رضایی به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ناظر بر لیگ برتر معرفی شدند.

طبق برنامه‌ای که حسن رنگرز، مدیرفنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی اعلام کرده، در هفته جاری رسول جزینی در قم حاضر می شود تا مسابقات گروه الف را میان ۴ تیم هیأت کشتی خراسان جنوبی، بازار بزرگ ایران، شهدای مدافع حرم قم و هیات کشتی سیرجان از نزدیک نظاره گر باشد.

همچنین داود اخباری به نوشهر سفر می کند تا مسابقات گروه ب را میان ۴ تیم سیناصنعت ایذه، آریوبرزن بهبهان،رعدپدافند نوشهر و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان زیر ذره بین قرار دهد.

هفته آینده نیز حبیب الله اخلاقی و لقمان رضایی به سیرجان و ایذه سفر خواهند کرد.

کد مطلب 4753626

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