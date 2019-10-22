به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی که از هفته گذشته آغاز شده و فردا نیز در شهرهای قم و نوشهر پیگیری خواهد شد. بر این اساس رسول جزینی، داود اخباری، حبیب‌الله اخلاقی و لقمان رضایی به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ناظر بر لیگ برتر معرفی شدند.

طبق برنامه‌ای که حسن رنگرز، مدیرفنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی اعلام کرده، در هفته جاری رسول جزینی در قم حاضر می شود تا مسابقات گروه الف را میان ۴ تیم هیأت کشتی خراسان جنوبی، بازار بزرگ ایران، شهدای مدافع حرم قم و هیات کشتی سیرجان از نزدیک نظاره گر باشد.

همچنین داود اخباری به نوشهر سفر می کند تا مسابقات گروه ب را میان ۴ تیم سیناصنعت ایذه، آریوبرزن بهبهان،رعدپدافند نوشهر و دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان زیر ذره بین قرار دهد.

هفته آینده نیز حبیب الله اخلاقی و لقمان رضایی به سیرجان و ایذه سفر خواهند کرد.