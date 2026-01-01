  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

قربانپور: ورود موج بارشی جدید به آذربایجان غربی؛ بارش ها تداوم دارد

ارومیه - مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از ورود موج جدید بارشی و تداوم بارش برف و باران به همراه وزش باد در استان خبر داد.

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از امروز پنجشنبه شاهد ورود موج جدید بارشی در استان خواهیم بود، اظهار کرد: با ورود موج جدید بارشی شرایط جوی برای بارش متناوب برف و باران و وزش باد در استان فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی و وضعیت ناپایدار تا اوایل روز شنبه در استان ادامه دارد، گفت: شدت بارش‌ها دراین مدت در مناطق جنوب غربی استان پیش بینی می‌شود.

قربان پور با بیان اینکه در این مدت شاهد لغزندگی و آبگرفتگی معابر، یخزدگی، کولاک برف، کاهش دید و اخلال در ترددهای جاده‌ای استان خواهیم بود، افزود: از اواخر وقت روز جمعه، شمالی شدن جریانات در منطقه سبب کاهش محسوس دما در استان خواهد شد.

وی یادآور شد: در همین رابطه ضمن تاکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، پرهیز از سفرهای غیرضروری، احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، تجهیز خودروها به وسایل زمستانی، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی نیز توصیه می‌شود.

همچنین از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواسته شده است توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را برای کاهش خسارات احتمالی مدنظر قرار دهند.

