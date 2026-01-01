محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت شنبه، گذر امواج نسبتاً ضعیف بارشی سبب بارش‌های پراکنده در بخش‌های شمال‌غربی، شمالی، شمال‌شرقی، شرقی و احتمالاً بخش‌های مرکزی استان خواهد شد. بارش در ارتفاعات به صورت برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی امروز و به‌ویژه فردا روند افزایش دما در اغلب نقاط استان به جز بخش‌های شمال‌شرقی و شرقی مورد انتظار است و سپس طی روزهای شنبه و به‌ویژه یکشنبه کاهش دما در کل استان رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد. همچنین از اواسط روز شنبه تا اواسط روز یکشنبه در بخش‌های شمال‌غربی، غربی، جنوب‌غربی، جنوبی و تا حدودی بخش‌های جنوب‌شرقی و مرکزی، سرعت وزش باد در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته، گتوند با دمای ۱۸.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با دمای منفی ۲.۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۱۷.۱ و کمینه دمای ۲.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.