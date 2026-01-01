  1. استانها
یخبندان چادگان؛ دمای بیشینه به ۸ درجه زیر صفر رسید

اصفهان- بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز ۱۱ دی چادگان با حداکثر (بیشینه) دمای هشت درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه، ایستگاه شهر چادگان با بیشینه دمای هشت درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

در همین ارتباط لیلا امینی رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت آینده نیز دمای هوا بین یک تا سه درجه سلسیوس در سطح استان افزایش می‌یابد اما همچنان دمای زیر صفر و سرما در بسیاری از مناطق وجود خواهد داشت.

به گفته وی، بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دما در سردترین ساعات بامداد جمعه به سه درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تا اوایل هفته آینده آسمان استان به صورت صاف در برخی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد و برای امروز در مناطق مرکزی، صنعتی و کلان‌شهر اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، فردا جمعه و شنبه نیز گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان سبب بارش‌های پراکنده و مه آلودی در برخی مناطق استان خواهد شد.

