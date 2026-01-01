سقز در آغوش سپیدی؛ روایت همدلی، ایثار و مدیریت بحران در دل کولاک

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بارش شدید برف طی دو سامانه اخیر، بسیاری از محورهای ارتباطی شهری و روستایی سقز را با انسداد مواجه کرد.

کولاک، کاهش شدید دید افقی و یخبندان، تردد را در برخی مسیرها غیرممکن ساخت و صدها خودرو و شهروند را در جاده‌ها گرفتار کرد، در چنین شرایطی، ستاد مدیریت بحران شهرستان سقز با محوریت فرمانداری ویژه، به‌سرعت وارد عمل شد و تمامی ظرفیت‌های انسانی و لجستیکی به میدان آمدند.

ضیاالدین نعمانی، فرماندار سقز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، امدادگران و داوطلبان مردمی، تأکید کرد: ااقدام‌های سریع، تخصصی و فداکارانه امدادگران هلال‌احمر و سایر دستگاه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات افراد گرفتار و کاهش مخاطرات جانی داشت.

اقدام فداکارانه امدادگران؛ نجات در دل کولاک

وی گفت: در اوج بارش و سرمای شدید، نیروهای جمعیت هلال‌احمر، راهداری، اورژانس و سایر دستگاه‌های امدادی، بدون وقفه در محورهای اصلی و فرعی حضور یافتند و امدادرسانی به خودروهای گرفتار، انتقال بیماران و رسیدگی به افراد در راه‌مانده، بخشی از این عملیات گسترده بود.

فرماندار سقز با اشاره به شرایط دشوار جوی و انسداد برخی مسیرها گفت: تعهد، تخصص و هم‌افزایی امدادگران در این شرایط سخت، شایسته تقدیر است و این تلاش‌ها نه‌تنها موجب حفظ ایمنی شهروندان شد، بلکه جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشت.

آرگو؛ خودرویی برای عبور از برف و نجات جان

نعمانی یادآور شد: یکی از جلوه‌های مهم مدیریت بحران در این رویداد، استفاده از خودروی پیشرفته «آرگو» بود؛ خودرویی ویژه مناطق برفی و صعب‌العبور که توسط جمعیت هلال‌احمر استان کردستان به سقز اعزام شد، این خودرو نقش کلیدی در انتقال بیماران و افراد نیازمند کمک فوری ایفا کرد.

نعمانی با اشاره به این اقدام گفت: برای تسریع در کمک‌رسانی، به‌ویژه به بیماران و مادران باردار، از این دستگاه پیشرفته استفاده شد.

به گفته وی، مادر باردار روستای خاپورده و پسربچه‌ای از روستای سیاهدر، با استفاده از این خودرو به مراکز درمانی منتقل شدند و خوشبختانه هر دو در سلامت کامل به سر می‌برند.

فرماندار سقز در همین راستا از مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان برای اعزام به‌موقع این خودرو قدردانی کرد.

مشارکت مردمی؛ آفرودسواران در خط مقدم

وی اذعان کرد: در کنار نیروهای رسمی، حضور داوطلبانه تیم‌های آفرود سقز، جلوه‌ای کم‌نظیر از مشارکت مسئولانه مردمی در مدیریت بحران بود، این تیم‌های ورزشی مردمی با خودروهای شخصی و تجهیزات خود، در عملیات برف‌روبی، رهاسازی خودروهای گرفتار و امدادرسانی به‌ویژه در مناطق روستایی نقش مؤثری ایفا کردند.

فرماندار سقز با قدردانی از این همکاری‌ها اظهار کرد: حضور داوطلبانه و مجهز تیم‌های آفرود به سرپرستی آقای امامی و یارانش، نمونه‌ای روشن از همدلی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شهروندان در شرایط بحرانی است.

وی افزود: این گروه بدون هیچ‌گونه توقع و چشمداشتی، در کنار ستاد بحران حضور داشتند و با امکانات شخصی به یاری مردم شتافتند که جای سپاس فراوان دارد.

رهاسازی هزاران خودرو؛ جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی

نعمانی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عملیات‌های انجام‌شده، رهاسازی هزاران خودروی گرفتار در محور ایرانخواه بود؛ عملیاتی گسترده که با همکاری نهادهای مختلف و مشارکت مردمی به نتیجه رسید.

فرماندار سقز ضمن تشکر از تمامی عوامل درگیر در این عملیات، گفت: عزم نیروهای امنیتی، سپاه، انتظامی، ارتش، هلال‌احمر، راهداری، پلیس راه و شورا و شهرداری‌های سنته و صاحب، ستودنی بود.

وی افزود: با همکاری مؤثر این نهادها و مشارکت ارزشمند مردم ایرانخواه، خودروهای گرفتار در کمترین زمان ممکن امدادرسانی و مسیرها بازگشایی شد.

نعمانی همچنین از همیاری داوطلبانه مردم روستای ایرانخواه در اسکان و پذیرایی از مسافران و امدادگران با امکانات شخصی قدردانی کرد و این اقدام را نمادی از همبستگی اجتماعی مؤثر در کاهش خسارات دانست.

تداوم آمادگی و توصیه‌های ایمنی

فرماندار سقز با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌ها برای ادامه شرایط جوی، از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری در زمان هشدارهای هواشناسی خودداری کنند.

وی همچنین با قدردانی از صبر و همراهی مردم روستاها در پی زمان‌بر شدن رفع مشکل قطع برق و تلفن و برف‌روبی مسیرها، تصریح کرد: برای بازگشایی مسیرهای اصلی و سپس فرعی روستایی و پایدارسازی جریان برق، تلاش‌ها به‌صورت جدی ادامه دارد.

تلاش بی‌وقفه برای بازگشایی روستاها

یکی از چالش‌های اصلی بارش‌های اخیر، انسداد مسیر روستاهای کوهستانی و سخت‌گذر بخش امام سقز، به‌ویژه محور خورخوره بود. فرماندار سقز همچنین از تلاش مستمر نیروها برای بازگشایی راه‌ها خبر داد.

به گفته وی، با همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک دستگاه گریدر مشغول برف‌روبی و مسیرگشایی روستای مولان‌آباد شد، همچنین یک دستگاه لودر در روستای قشلاق مله و یک دستگاه لودر به‌همراه بیل بکهو در مسیرهای دولت‌قلعه و جعفرخان به کار گرفته شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، سوخت‌رسانی به ماشین‌آلات، رهاسازی خودروهای امدادی و فوریت‌ها نیز به‌صورت هم‌زمان در این محور انجام گرفت.

وی یادآور شد: در جریان دو بارش اخیر، به دلیل کوهستانی و سخت‌گذر بودن، مسیر بسیاری از روستاهای بخش امام مسدود شده بود که بازگشایی آن‌ها در اولویت قرار دارد.

بارش سنگین و کم‌سابقه برف و کولاک زمستانی در شهرستان سقز، اگرچه چهره‌ای سفید و زمستانی به این منطقه بخشید، اما هم‌زمان آزمونی جدی برای مدیریت بحران، آمادگی دستگاه‌ها و همبستگی اجتماعی بود؛ آزمونی که با تلاش شبانه‌روزی امدادگران، حضور میدانی مسئولان و مشارکت داوطلبانه مردم، به صحنه‌ای از ایثار، همکاری و نجات جان انسان‌ها تبدیل شد.

روایت یک بحران، روایت یک همدلی

آنچه از دل بارش سنگین برف در سقز برجای ماند، تنها جاده‌های سفیدپوش و سرمای زمستان نبود؛ بلکه تصویری روشن از همدلی، ایثار و مدیریت مسئولانه بحران بود. از امدادگران فداکار تا آفرودسواران داوطلب، از نیروهای نظامی و خدمات‌رسان تا مردم روستاها، همه و همه در کنار یکدیگر ایستادند تا زمستان سخت، به خاطره‌ای از همکاری و انسان‌دوستی بدل شود.