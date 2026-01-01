بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناس برای لرستان و ورود سامانه بارشی جدید به این استان از فردا جمعه، اظهار داشت: بارش پراکنده و گاهی رگبار باران، رعدوبرق، رگبار برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات، وزش باد شدید در این راستا برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی تا ظهر شنبه، افزود: اختلال در تردد، لغزندگی معابر، احتمال ایجاد رواناب، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی و… را در استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در رانندگی، خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در محورهای مواصلاتی و… تأکید کرد.