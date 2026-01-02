  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۴:۱۱

شهادت مادر فلسطینی و کودکش بر اثر آتش‌سوزی در چادر آوارگان

شهادت مادر فلسطینی و کودکش بر اثر آتش‌سوزی در چادر آوارگان

یک مادر فلسطینی و فرزندش بر اثر آتش‌سوزی در چادری که محل سکونت آوارگان بود، در غزه شهید شدند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مادر فلسطینی و فرزندش بر اثر آتش سوزی در داخل چادر محل سکونت خود در محله «الدرج» در مرکز شهر غزه، جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شد.

بر اساس این گزارش، این حادثه در شرایطی رخ داد که محاصره غزه توسط رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد و ورود کمک‌های کافی به منطقه ممنوع شده است.

به گفته منابع محلی، آتش‌سوزی در چادرهای آوارگان در منطقه «یرموک» رخ داد. نیروهای دفاع مدنی پس از مهار حادثه، پیکر مادر و کودک را بیرون آوردند و یک نفر دیگر را که دچار سوختگی شده بود نجات دادند. بررسی جزئیات و علت حادثه همچنان ادامه دارد.

در حادثه‌ای جداگانه، دختر خردسال به نام «ملک رامی غنیم» که همراه خانواده‌اش در چادر آوارگان در اردوگاه «النصیرات» زندگی می‌کرد، به دلیل سرمای شدید ناشی از موج هوای سرد جان خود را از دست داد. این در حالی است که تل آویو از تعهدات خود برای ورود کمک‌ها سر باز زده است.

این حوادث در شرایط بسیار دشوار انسانی رخ می‌دهد؛ چرا که صدها هزار فلسطینی در چادرها و مراکز اسکان موقت زندگی می‌کنند که فاقد امکانات ایمنی و سرپناه مناسب است. استفاده از وسایل ابتدایی برای گرمایش و پخت‌وپز، نبود برق و کمبود سوخت، خطر آتش‌سوزی را افزایش داده است. جلوگیری از ورود کمک‌های ضروری نیز نقض آشکار توافق آتش‌بس محسوب می‌شود.

کد خبر 6709981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 0
      پاسخ
      نتانیاهوی شیاد مرگ بر صهیون بی ریشه لعنت بر یهود مکار شرم بر برخی اعراب بی غیرت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها