جنایت رژیم صهیونیستی در حق اسیران فلسطینی به روایت آمار و ارقام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، سازمان‌های امور اسیران فلسطینی اعلام کردند: از سال ۱۹۶۷ تاکنون، ۳۲۳ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

براساس این گزارش، «تاکنون بیش از ۹۳۰۰ اسیر در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند و آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان در اردوگاه‌های این رژیم در دست نیست.»

سازمان‌های امور اسیران فلسطینی افزودند: در حال حاضر ۴۹ زن و ۳۵۰ کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند و اطلاعات روشنی درباره وجود کودکان بازداشت‌شده از نوار غزه وجود ندارد.

براساس این گزارش، «بیش از ۳۳۵۰ بازداشت‌شده اداری در زندان‌های رژیم صهیونیستی حضور دارند که در میان آنان ۱۵ زن و ده‌ها کودک دیده می‌شوند.»

سازمان‌های امور اسیران فلسطینی اعلام کردند: ۱۲۲۰ بازداشت‌شده از ساکنان غزه که رژیم صهیونیستی آنان را «مبارزان غیرقانونی» طبقه‌بندی کرده است، بر اساس قانونی ویژه بازداشت‌شدگان غزه اسیر هستند.

براساس این گزارش، «از زمان آغاز تجاوز به غزه، بیش از ۱۰۰ اسیر در زندان‌ها و بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند که هویت ۸۶ نفر از آنان تاکنون اعلام شده است.

سازمان‌های امور اسیران فلسطینی افزودند: شمار شهدای اسیری که در دو سال گذشته به غزه شهید شدند که بیش از ۱۰۰ نفر هستند، با تعداد اسیرانی که طی ۲۴ سال در زندان‌ها و اردوگاه‌های صهیونیستی به شهادت رسیده بودند، برابری می‌کند.

براساس این گزارش، «رژیم صهیونیستی همچنان پیکر ۹۴ اسیر را در اختیار دارد که ۸۳ نفر از آنان در جریان تجاوز به غزه به شهادت رسیده‌اند.»

سازمان‌های امور اسیران فلسطینی افزودند: از زمان آغاز تجاوز به غزه، حدود ۲۱ هزار مورد بازداشت ثبت شده است که شامل ۱۶۵۵ کودک و ۶۵۰ زن می‌شود؛ این آمار شامل بازداشت‌ها در غزه نیست که تعداد آنها هزاران نفر برآورد می‌شود.»

براساس این گزارش، «در سال ۲۰۲۵، ۳۲ اسیر از جمله یک کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.»

سازمان‌های امور اسیران فلسطینی افزودند: ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان غزه همچنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت ناپدیدسازی قهری قرار دارند.

براساس این گزارش، «زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی به محل شکنجه مستمر و نظام‌مند اسیران فلسطینی تبدیل شده است.»

این نهادها تأکید کردند: این واقعیت‌های تکان‌دهنده نشان می‌دهد آنچه علیه اسیران فلسطینی جریان دارد، نسل‌کشی سازمان‌یافته است.

سازمان‌های امور اسیران فلسطینی در پایان اعلام کردند: همچنین حدود ۴۹ درصد از اسیران بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.