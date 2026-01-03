به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، به گفته منابع امدادی، نیروهای دفاع مدنی پس از هماهنگی با سازمان اوچا توانستند پیکر یکی از شهدا را از منطقه التحلیه شرق خانیونس خارج کرده و به سردخانه بیمارستان ناصر منتقل کنند.
همچنین منابع محلی از شهادت «فراس احمد محمد ابو شنب» بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در همان منطقه خبر دادند.
پیشتر نیز گزارش شد که «احمد حسام زیدان نعیم» از اهالی بیتحانون هنگام پناه بردن به مدرسه احمد عبدالعزیز در خانیونس، هدف تیراندازی نیروهای صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
علاوه بر این، تعدادی از شهروندان فلسطینی در نتیجه تیراندازی ماشینآلات و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب خانیونس زخمی شدند.
منابع محلی تأکید کردند که تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی از ساعات اولیه صبح امروز به طور گسترده شرق خانیونس را هدف قرار دادهاند و توپخانه این رژیم نیز مناطق شرقی این شهر و همچنین شرق اردوگاه جبالیا در شمال غزه را گلولهباران کرده است.
گزارشهای رسانهای همچنین حاکی است که تیراندازی از سمت پادگانهای نظامی رژیم صهیونیستی در شمال رفح، چهار نفر از ساکنان چادرهای آوارگان را زخمی کرده است.
بر اساس آمارهای موجود، رژیم صهیونیستی برای هشتاد و سومین روز متوالی به نقض آتشبس ادامه داده و از زمان توافق با جنبش حماس تاکنون، ۴۲۲ فلسطینی شهید و ۱۱۵۳ نفر دیگر زخمی شدهاند. این توافق به جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه پایان داد؛ جنگی که از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود و به مدت دو سال ادامه یافت و به شهادت بیش از ۷۱ هزار فلسطینی، زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر و ویرانی گسترده در غزه منجر شد.
سازمان ملل هزینه بازسازی این ویرانیها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
نظر شما