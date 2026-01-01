دولت غزه: تل آویو مانع ورود ۱۳۲ هزار کامیون کمک رسانی به غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل الثوابته رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، با تشریح وضعیت گذرگاه‌ها و روند ورود کمک‌ها در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی این سال، گذرگاه‌های غزه را مجموعاً به مدت ۲۲۰ روز به طور کامل بسته است.

به گفته او، رژیم صهیونیستی مانع از ورود حدود ۱۳۲ هزار کامیون حامل کمک‌های انسانی به نوار غزه شده است. همچنین از مجموع ۱۸ هزار و ۲۵۰ کامیون سوخت (شامل گازوئیل و گاز پخت‌وپز) که طبق برنامه باید وارد می‌شد، تنها هزار و ۴۶۰ کامیون اجازه ورود یافته است.

الثوابته افزود: نیروهای اشغالگر در جریان این محدودیت‌ها بیش از ۴۰ آشپزخانه خیریه و ۵۰ مرکز توزیع کمک‌ها را هدف قرار داده‌اند.

وی همچنین از شهادت ۵۰۰ نفر از کارکنان امدادی و داوطلبان در طول سال ۲۰۲۵ خبر داد.

از سوی دیگر منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند بیمارستان شفا با کمبود جدی تجهیزات درمانی، به ویژه دستگاه تصویربرداری «ام آر آی» مواجه است که مستقیماً به تخریب گسترده تجهیزات این مرکز درمانی در جریان جنگ اخیر علیه غزه بازمی‌گردد.

به گفته این منابع، ارتش رژیم صهیونیستی در طول حملات خود، بخش عمده‌ای از تجهیزات حیاتی بیمارستان را از کار انداخته یا به طور کامل نابود کرده است.

نبود دستگاه ام آر آی روند تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و آسیب‌های داخلی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده و بیماران را ناچار به انتظارهای طولانی یا محرومیت کامل از خدمات تشخیصی کرده است.