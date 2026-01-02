  1. استانها
اعتکاف ۱۰هزار نوجوان کانونی در ۱۰۰ مسجد کشور

قم- مدیر مؤسسه حضرت خدیجه(س) گفت: نزدیک به ۱۰ هزار نوجوان در ۲۲ استان کشور و در قالب حدود ۱۰۰ مسجد، در برنامه‌های اعتکاف پیوسته با طرح کادر نوجوان مشارکت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی مرادی، سرپرست طرح کادر نوجوان کانون‌های مساجد کشور و مدیر کانون و مؤسسه حضرت خدیجه (س) در قم، با تشریح پیشینه طرح کادر نوجوان کانون‌های مساجد گفت: طرح کادر نوجوان در مرحله نخست، به‌صورت آزمایشی در استان قم، سپس در چند استان دیگر اجرا شد و پس از طی مراحل ارزیابی، صحت‌سنجی و بررسی میدانی، به‌عنوان یک الگوی موفق تربیتی در سطح ملی مورد توجه ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور قرار گرفت.

مرادی با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی موجود در جامعه گفت: یکی از نگرانی‌های جدی مسئولان فرهنگی کشور، کمرنگ‌شدن ارتباط نوجوانان با مسجد است. مسجد صرفاً محل عبادت نیست، بلکه پایگاه هویت‌سازی، تربیت اجتماعی و پرورش نیروهای مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر است. طرح کادر نوجوان دقیقاً با همین نگاه طراحی شده تا نوجوانان، مسجد را خانه اصلی خود بدانند و در آن نقش‌آفرین باشند.

وی افزود: اساس این طرح بر آن است که نوجوانان در فضای مسجد مسئولیت واقعی بگیرند، تجربه کار جمعی و تشکیلاتی پیدا کنند و به‌تدریج در مسیر رشد فکری، معنوی و مدیریتی قرار گیرند.

مرادی، اهداف این طرح را در سه سطح تبیین کرد و گفت: هدف ابتدایی، ایجاد و تثبیت حضور نوجوانان در مسجد است؛ هدف میانی، تربیت نیروهای انقلابی و مدیران توانمند برای آینده نظام اسلامی؛ و هدف غایی، رساندن نوجوان به مرحله «تخلّق به اخلاق الهی» و رشد انسانی بر مدار ارزش‌های دینی است.

وی افزود: این سه سطح هدف‌گذاری، نقشه راه تربیتی طرح کادر نوجوان را تشکیل می‌دهد و تمامی برنامه‌ها بر اساس این چارچوب طراحی شده است.

مرادی با بیان اینکه آغاز عملی این مسیر با اعتکاف وذیل قرارگاه ملی مسجد رقم خورده است، تصریح کرد: اعتکاف فرصتی کم‌نظیر برای پیوند معنویت با تربیت تشکیلاتی است. نوجوانانی که سه روز در فضای مسجد معتکف می‌شوند، علاوه بر عبادت و خلوت با خدا، وارد یک فرآیند تربیتی می‌شوند که آن‌ها را برای نقش‌آفرینی اجتماعی آماده می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا، از طریق ستادهای کانون‌های مساجد کشور، نزدیک به ۱۱ هزار درخواست برای شرکت در اعتکاف ثبت شد که نشان‌دهنده استقبال گسترده نوجوانان و خانواده‌ها از این رویکرد تربیتی است.

بسته‌های محتوایی؛ پیوند خودسازی فردی و مسئولیت اجتماعی

مدیر مؤسسه حضرت خدیجه (س) با اشاره به تولید و توزیع ۵ هزار بسته محتوایی تربیتی گفت: این بسته‌ها با هدف تعمیق خودآگاهی، خودسازی و برنامه‌ریزی آینده نوجوانان طراحی شده است. یکی از بخش‌های اصلی این بسته، کتاب «مراقبه و محاسبه نفس» است که نوجوان با رجوع به گذشته خود، عملکرد یک‌ساله‌اش را بررسی کرده و برای اصلاح مسیر زندگی خود برنامه‌ریزی می‌کند.

وی افزود: نوجوانان در این فرآیند، نسبت به انجام واجبات، ترک محرمات و گسترش اعمال صالح تعهد عملی پیدا می‌کنند و این تعهد به‌صورت مکتوب در دفترچه ثبت می‌شود تا به یک برنامه قابل پیگیری تبدیل شود.

مرادی ادامه داد: بسته محتوایی دوم، مربوط به طراحی بوم عملیات ماه شعبان است که در آن، نوجوانان با محوریت مسجد و محله خود، برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی ویژه هم‌سالان‌شان را طراحی می‌کنند. این بخش، نوجوان را از حالت مخاطب صرف خارج کرده و به یک کنشگر فعال فرهنگی تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به آمار اجرای طرح گفت: در مجموع، نزدیک به ۱۰ هزار نوجوان در ۲۲ استان کشور و در قالب حدود ۱۰۰ مسجد، در برنامه‌های اعتکاف پیوسته با طرح کادر نوجوان مشارکت دارند.

وی افزود: نوجوانان پس از اعتکاف موظف‌اند بوم عملیات خود را تکمیل و اجرا کنند و مؤسسه حضرت خدیجه (س) از طرح‌های خلاقانه و اثرگذار حمایت مادی و اجرایی به عمل می‌آورد.

مرادی به اقدامات حمایتی مؤسسه حضرت خدیجه (س) قم اشاره کرد و گفت: این مؤسسه در سه محور اصلی از اعتکاف نوجوانان حمایت کرده است؛ نخست، تولید و توزیع بسته‌های محتوایی تربیتی؛ دوم، انجام عقیقه و قربانی و تأمین گوشت مورد نیاز معتکفان؛ و سوم، حمایت‌های نقدی برای اطعام و سحری که در اختیار ستادهای اجرایی اعتکاف قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد یک تجربه ماندگار معنوی و تربیتی برای نوجوانان طراحی شده تا مسجد دوباره به محور اصلی رشد نسل آینده انقلاب اسلامی تبدیل شود.

