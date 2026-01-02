روسیه از سازمان ملل خواست حمله به غیرنظامیان در خرسون را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو اعلام کرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل باید به‌سرعت اقدام تروریستی ارتش اوکراین در استان خرسون را که به کشته شدن ۲۴ غیرنظامی انجامیده است، محکوم کند.

وی گفت: پنهان‌کردن این فاجعه، به‌منزله همدستی و مشارکت آشکار در جنایات خونین نئونازی‌های اوکراین خواهد بود.

این دیپلمات روس گفت: هدف اصلی رژیم کی‌یف چنگ زدن به قدرت با هر وسیله ممکن، منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌های نیروهای مسلح اوکراین در جبهه‌ها و تخریب هرگونه تلاش برای دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل این درگیری است.

تنش‌ها بین روسیه و اوکراین در روزهای اخیر و پس از حمله پهپادی اوکراین به محل اقامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تشدید شده است. اوکراین، حمله به خرسون در تعطیلات سال نو میلادی و همچنین، حمله به اقامتگاه پوتین را تکذیب کرده است.