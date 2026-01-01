حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شهردار مسکو اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه «۱۸ پهپاد متخاصم» را که به سمت پایتخت این کشور در حال حرکت بودند، منهدم کرده است.

منابع روسی همچنین از اعلام هشدار هوایی در منطقه «نووروسیسک» به دلیل تهدید حمله پهپادی اوکراین خبر دادند.

آژانس حمل و نقل هوایی روسیه هم از محدودیت‌های موقت اعمال شده بر ورود و خروج هواپیماها در فرودگاه‌های «دوموده‌دوو» و «ژوکوفسکی» خبر داد.

این نهاد روسی همچنین اعلام کرد که محدودیت‌های موقت ورود و خروج هواپیماها در فرودگاه «سوچی» لغو شده است.

وزارت دفاع روسیه نیز گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در بازه زمانی هشت ساعت، ۵۸ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، تاتارستان و کراسنودار رهگیری و سرنگون کردند.

این تحولات در حالی است که در حمله پهپادی صبح امروز پنج شنبه اوکراین به تجمع غیرنظامیان در یک رستوران در ایالت خرسون دست کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند.

«دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به این حمله گفت: حمله نیروهای مسلح اوکراین به منطقه خرسون کشتار عامدانه غیرنظامیان بود.

مدودف تأکید کرد: پاسخ قاطع و اجتناب‌ناپذیر روسیه به این حمله باید هم عاملان حمله تروریستی و هم رهبران آن‌ها را دربر بگیرد.

«ولادیمیر سالدو» فرماندار منطقه خرسون اعلام کرد، در پی حمله پهپادی اوکراین به این منطقه و کشته شدن دست‌کم ۲۴ نفر، روزهای دوم و سوم ژانویه ۲۰۲۶ در این منطقه عزای عمومی اعلام شده است.