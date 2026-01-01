مسکو: مسئولیت کامل جنایت خونین «خرسون» به عهده حامیان غربی اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در واکنش به حمله صبح امروز اوکراین به یک هتل در منطقه خرسون اعلام کرد: مسئولیت کامل جنایت خونین انجام شده توسط رژیم تبهکار کی یف در منطقه خرسون، بر عهده کشورهای غربی است که آن را تأمین مالی می‌کنند.

در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی به فاجعه خرسون به منزله همدستی و مشارکت در حملات تروریستی انجام شده توسط «نئوباندریست‌ها» است. این گونه حملات نشان دهنده تلاش بیهوده رژیم کی یف برای بقاست.

این وزارتخانه تأکید کرد:با توجه به موفقیت‌های نیروهای مسلح روسیه و شکست تلاش‌ اوکراین برای حمله به محل اقامت رئیس جمهور پوتین، رژیم کی یف تصمیم گرفته است خشم ناتوان خود را بر سر غیرنظامیان خالی کند. تلاش‌های رژیم کی یف برای حمله به سرزمین‌های روسیه با هدف منحرف کردن توجه از شکست‌های نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم است.

دستگاه دیپلماسی روسیه با تأکید بر اینکه «مسکو تمام حملات تروریستی انجام شده توسط رژیم کی ف را به شدت محکوم می‌کند»، از کشورهای مستقل و نهادهای بین‌المللی خواست که «حمله تروریستی خونین انجام شده توسط رژیم کی یف علیه غیرنظامیان در منطقه خرسون در شب سال نو را محکوم کنند».

در حمله پهپادی صبح امروز پنج شنبه اوکراین به تجمع غیرنظامیان در یک رستوران در ایالت خرسون دست کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند.