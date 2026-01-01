  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

مسکو: مسئولیت کامل جنایت خونین «خرسون» به عهده حامیان غربی اوکراین است

مسکو: مسئولیت کامل جنایت خونین «خرسون» به عهده حامیان غربی اوکراین است

وزارت امور خارجه روسیه به حمله پهپادی اوکراین به منطقه خرسون و کشته و زخمی شدن دست‌کم ۷۴ نفر واکنش نشان داد و مسئولیت اصلی این حمله را به عهده حامیان غربی کی‌یف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در واکنش به حمله صبح امروز اوکراین به یک هتل در منطقه خرسون اعلام کرد: مسئولیت کامل جنایت خونین انجام شده توسط رژیم تبهکار کی یف در منطقه خرسون، بر عهده کشورهای غربی است که آن را تأمین مالی می‌کنند.

در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی به فاجعه خرسون به منزله همدستی و مشارکت در حملات تروریستی انجام شده توسط «نئوباندریست‌ها» است. این گونه حملات نشان دهنده تلاش بیهوده رژیم کی یف برای بقاست.

این وزارتخانه تأکید کرد:با توجه به موفقیت‌های نیروهای مسلح روسیه و شکست تلاش‌ اوکراین برای حمله به محل اقامت رئیس جمهور پوتین، رژیم کی یف تصمیم گرفته است خشم ناتوان خود را بر سر غیرنظامیان خالی کند. تلاش‌های رژیم کی یف برای حمله به سرزمین‌های روسیه با هدف منحرف کردن توجه از شکست‌های نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم است.

دستگاه دیپلماسی روسیه با تأکید بر اینکه «مسکو تمام حملات تروریستی انجام شده توسط رژیم کی ف را به شدت محکوم می‌کند»، از کشورهای مستقل و نهادهای بین‌المللی خواست که «حمله تروریستی خونین انجام شده توسط رژیم کی یف علیه غیرنظامیان در منطقه خرسون در شب سال نو را محکوم کنند».

در حمله پهپادی صبح امروز پنج شنبه اوکراین به تجمع غیرنظامیان در یک رستوران در ایالت خرسون دست کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن زخمی شدند.

کد خبر 6709861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 6
      پاسخ
      پوتین خودش جنایتکار جنگی است
    • نیما IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      1 1
      پاسخ
      تمام مسئولیت کشت و کشتاری که در اوکراین در جریانه با غربیها به سرکردگی امریکاست.اوکراینیهای کشاورز و فقیر رو دارن زیر بار مالی سنگین این جنگ بی نتیجه فقیر تر میکنن تا بعدأ بتونن منابعشون رو غارت کنن.
    • سردار US ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 3
      پاسخ
      زلنسکی صهیونیست غربزده، بخاطر حماقتش اکراین را ویران کرد و خیلی از زمین های اکراین را هم از دست داد. اگر باهوش بود میتوانست هم با روسیه هم با اروپا رابطه خوبی بر قرار کند بدون اینکه ملیونها کشته و اواره بدهد و اکراین را ویران کند.
    • فریدون IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اوکراین ارزش های دمکراتیک دنیای آزاد را به نمایش گذاشت ، ‌پاسخ این جنایت شلیک یک موشک به قلب لندن است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها