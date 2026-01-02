سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حمله به غیرنظامیان در خرسون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) خواستار انجام تحقیق درباره حمله اول ژانویه به روستای «خورلی» در منطقه تحت کنترل روسیه در خرسون شد.
این نهاد بین المللی با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما از گزارشها درباره حمله شب سال نو در خورلی که به کشته شدن غیرنظامیان از جمله کودکان منجر شده است، عمیقاً نگران هستیم.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حمله به خرسون را از نظر رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه، مورد انتقاد قرار داد.
این نهاد بین المللی اعلام کرد: ما خواستار انجام تحقیقات سریع، بیطرفانه و مؤثر درباره حمله به روستای خورلی هستیم.
گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در ژنو اعلام کرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل باید بهسرعت اقدام تروریستی ارتش اوکراین در استان خرسون را که به کشته شدن ۲۴ غیرنظامی انجامیده است، محکوم کند.
وی گفت: پنهانکردن این فاجعه، بهمنزله همدستی و مشارکت آشکار در جنایات خونین نئونازیهای اوکراین خواهد بود.
این دیپلمات روس گفت: هدف اصلی رژیم کییف چنگ زدن به قدرت با هر وسیله ممکن، منحرف کردن افکار عمومی از ناکامیهای نیروهای مسلح اوکراین در جبههها و تخریب هرگونه تلاش برای دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیز برای حلوفصل این درگیری است.
تنشها بین روسیه و اوکراین در روزهای اخیر و پس از حمله پهپادی اوکراین به محل اقامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تشدید شده است. اوکراین، حمله به خرسون در تعطیلات سال نو میلادی و همچنین، حمله به اقامتگاه پوتین را تکذیب کرده است.
