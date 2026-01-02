تشدید نبرد هوایی اوکراین و روسیه؛ ۲۷ کشته در حمله به خرسون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش اوکراین با اشاره به حملات هوایی شدید روسها به این کشور از ساقط کردن ۸۶ پهپاد روسی خبر داد.

ارتش اوکراین اعلام کرد که ۲۷ پهپاد روسی ۲۳ نقطه را در جنوب و شرق اوکراین هدف قرار داده اند.

همزمان کمیته تحقیقات روسیه از کشته شدن ۲۷ نفر بر اثر حمله تروریستی در منطقه خرسون خبر داد.

از سوی دیگر سوتلانا پترنکو سخنگوی کمیته تحقیق روسیه به ریانووستی گفت که ۲۷ نفر، از جمله دو فرد نوجوان، بر اثر حمله انجام شده توسط نیروهای مسلح اوکراین در روستای خورلی در منطقه خرسون کشته شده اند.

به گفته او، ۳۱ مجروح این حمله به مراکز درمانی منتقل شده اند که در میان آنها پنج کودک وجود دارد.

منابع بهداشتی روسیه اعلام کردند که هنوز ۱۴ مجروح ناشی از حمله به خرسون در بیمارستان هستند که در میان آنها پنج کودک وجود دارد.