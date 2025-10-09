  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

برخورد دو خودرو با عابرین در محور هراز یک فوتی و ۸ مصدوم داشت

برخورد دو خودرو با عابرین در محور هراز یک فوتی و ۸ مصدوم داشت

آمل - برخورد دو خودروی سواری با عابران پیاده در محور هراز منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن هشت نفر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخورد دو خودروی سواری با عابران پیاده در محور هراز، یک نفر جان خود را از دست داد و هشت نفر دیگر مصدوم شدند.

برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری تیگو ۸ و پژو ۲۰۷ با چند عابر پیاده در کیلومتر ۳۵ محور هراز، روبه‌روی پل بلده، به وقوع پیوست و به دنبال اعلام این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر مازندران، یک تیم امدادی به همراه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات کهرود به محل اعزام شد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، در این حادثه یک نفر در صحنه جان باخت و هشت نفر دیگر دچار آسیب‌دیدگی شدند. یک نفر از مصدومان توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر و ۷ نفر دیگر با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.

کد خبر 6616929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها