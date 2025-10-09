برخورد دو خودرو با عابرین در محور هراز یک فوتی و ۸ مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخورد دو خودروی سواری با عابران پیاده در محور هراز، یک نفر جان خود را از دست داد و هشت نفر دیگر مصدوم شدند.

برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری تیگو ۸ و پژو ۲۰۷ با چند عابر پیاده در کیلومتر ۳۵ محور هراز، روبه‌روی پل بلده، به وقوع پیوست و به دنبال اعلام این حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر مازندران، یک تیم امدادی به همراه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات کهرود به محل اعزام شد.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، در این حادثه یک نفر در صحنه جان باخت و هشت نفر دیگر دچار آسیب‌دیدگی شدند. یک نفر از مصدومان توسط نیروهای امدادی هلال‌احمر و ۷ نفر دیگر با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل شدند.