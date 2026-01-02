به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۰ روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف، بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه سواری کوئیک که از روستای حسن‌آباد به سمت شهرک نصرت‌آباد در حرکت بوده، به علت تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده، کنترل خود را از دست داده و پس از چرخش، به پهلو در لاین مخالف قرار می‌گیرد که در ادامه یک دستگاه پژو ۴۰۵ که در مسیر مقابل در حال تردد بوده، با پهلوی راست خودروی کوئیک برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه، سرنشین خانم ۵۰ ساله خودروی کوئیک به دلیل شدت جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد، تصریح کرد: رانندگان هر دو خودرو نیز مجروح شده و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ تقی‌خانی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت تامه تصادف را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده و نقص ماده ۱۲۹ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی اعلام کرده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به جلو از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات، به‌ویژه در معابر لغزنده است، از رانندگان خواست با توجه به پیش‌بینی بارش باران و برف از سوی سازمان هواشناسی و لغزندگی محورهای مواصلاتی استان، با رعایت دقیق قوانین راهور، از وقوع حوادث تلخ و داغدار شدن خانواده‌ها در ایام پیش‌رو جلوگیری کنند.