دو تصادف در محور مهاباد- ارومیه ۶ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر جمعه گزارشی مبنی برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور مهاباد به ارومیه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی دارلک شهرستان مهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۴ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده و فوتی حادثه تحویل مراجع ذی صلاح داده شد.

وی در ادامه گفت: همچنین در اثر برخورد ال ۹۰ با هایما در محور مهاباد به ارومیه ۶ حادثه دیده و دو نفر مصدوم شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.